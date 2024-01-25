【終極上訴】鄒幸彤煽惑參與6.4集會撤控　終院裁定律政司上訴得直維持定罪發還高院判刑

▲ 前支聯會副主席鄒幸彤。（資料圖片）

前支聯會副主席鄒幸彤涉於2021年透過社交媒體，呼籲市民出席被禁的六四集會，被裁定煽惑參與未經批准集結罪成，鄒早前上訴得直獲撤銷控罪。律政司早前上訴至終審法院，終院今（25日）裁定上訴得直，恢復定罪，發還高院法官判刑。



上訴人律政司早前提出的法律議題，包括就煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，違反《公安條例》第17A（3）（a）及《刑事訴訟程序條例》第101I條，被告能否於抗辯時，爭議警方所發出的禁止公眾集會通知書的合法性，而該命令並已經公眾集會及遊行上訴委員會確認；若被告可爭議有關警方禁令，法院應採取甚麼方式考慮有關爭議。



律政司一方陳詞時指，鄒並不能挑戰警方所發出的禁止公眾集會通知書的合法性，案發時正值疫情嚴重，警方有充分理由拒批集會許可，又指鄒可透過司法覆核程序處理事件，而非在刑事程序中提出挑戰，否則公眾將會無視禁令。

鄒一方陳詞則指，警方決定的合法性屬控罪元素之一，鄒有權在審訊中提出質疑，控方在審訊中亦負有舉證責任，若鄒提出司法覆核，責任則會落入鄒身上。

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記者：林育慧