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令人心痛丨英一家4口遭割喉伏屍家中　男死者死前曾打999求助無人理

休閒消費 10:55 2024/01/25

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英國諾福克郡發生恐怖割喉滅門血案，死者包括45歲的父親庫琴斯基(Bartlomiej Kuczynski)、兩名分別9及12歲女兒，以及一名36歲女子Kanticha Sukpengpanao，4人被發現陳屍家中，其中，庫琴斯基及女子死於頸部割傷。事發後，當地警方承認，當日上午6時男死者曾致電報案，稱擔憂自己精神狀態，但警方並沒有派人上門協助，直到1個多小時後一名遛狗人再報案，警員登門查察，最終發現4人死亡，警方處理手法捱批。

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綜合外國傳媒報道，英國諾福克郡克斯特希小鎮上週五(19日)發生震驚社會命案，45歲的父親庫琴斯基(Bartlomiej Kuczynski)、兩名分別9及12歲女兒賈斯明（Jasmin Kuczynska）、（Natasha Kuczynska），以及他的嫂嫂、36歲女子Kanticha Sukpengpanao伏屍在家。

兩名成人因頸部刀傷死亡，男死者只有一處刀傷，而女死者則後頸中刀。另外兩名女童的遺體則本週進行檢屍。

庫琴斯基與2名女兒同住於事發地點，而Kanticha Sukpengpanao是他的嫂嫂，來自泰國曼谷，估計她在案發時到訪上址。至於兩名女童的母親Nanthaka Kuczynska案發時正工作，任職保安員。

當地警方承認，當日早上6時男死者曾打「999」聲稱自己擔憂自己精神狀況，並被建議尋求醫療意見，惟警方未有按其需派人協助。直到上午7時多，警方再接到一名溜狗民眾報警，警員在15分鐘後到達現場，發現4具屍體在屋內。警方初步調查，判斷現場並無其他人牽涉案件的跡象，目前案件仍在調查中。

此案引起當地民眾爭議，源於男死者曾被警方帶到醫院接受緊急精神評估，惟他竟自行離開並逃走，於是12月中警方已與男死者的家人聯繫，原因是他一度失蹤。怎料1個多月後慘案就發生，民眾批評警方處理手法不當，若能盡早或積極應對，或不會出現此憾事。

英國監警部門IOPC對諾福克郡警區的處理手法調查，料需時數月。諾福克郡警察及犯罪委員會表示，將向諾福克郡警察局局長桑福德（Paul Sanford）問責。

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責任編輯︰王明芳

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