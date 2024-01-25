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珍惜生命｜天水圍男子廁所燒炭亡　妻發現報警惜太遲　揭生前疑受工作問題困擾【拆解9大自殺警號】

都市病 10:30 2024/01/25

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天水圍一名54歲男子昨晚（24日）被發現在寓所內疑燒炭自殺，當場證實死亡。據悉，事主生前有情緒病紀錄，近日疑受工作問題困擾。對於本港自殺事件近期有上升趨勢，香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士近日分享指，如發現身邊人的行為出現9大警號，有可能是自殺先兆，宜多加注意。

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現場檢獲遺書　疑受工作困擾

事發地點位於天水圍天富苑善富閣一個單位，事主太太昨晚約7時發現丈夫在房間懷疑燒炭自殺。消防及救護員等接報到場，發現事主倒臥在房間的廁所內，現場發現一盆已燒過的炭及遺書，事主當場證實死亡，死因待驗屍後確定。

據悉，事主生前有情緒病紀錄，近日疑受工作問題困擾，不排除因此萌生死念。

9大輕生警號

對於本港自殺事件近期有上升趨勢，香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）分享指，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。如長期找不到情緒的出口，或會導致心理或精神疾病，如抑鬱症、精神分裂症等。

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

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