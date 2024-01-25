圈中孝順女丨陳敏之透露母親病重生命倒數　祈願有奇蹟出現：我再辛苦都冇所謂

▲ 大家齊齊為敏之母親集氣。

圈中出名孝順女的陳敏之，在社交網上載一張許願照，透露自己很不快 ，全因看見病重的母親生命時鐘在倒數，又指從來沒有想過這一日來得那麼快，其生日願望，只祈求天父畀多一次機會讓母親能夠康復。



她說：

「我好想佢繼續整飯盒

俾我帶返公司食

好想佢煲椰子雞湯俾我飲

好想佢鬧我成日飲凍嘢

好想佢打電話俾我

好想佢日鵝夜鵝

好多好想好想好想好想

我真的很痛苦」

陳敏之指即使面對龐大的醫藥費，亦默默承受，盼大家能為其母親集氣，會有奇蹟出現：



「因為我應承過媽咪

一定要佢舒服唔好捱苦

我再辛苦都冇所謂

我真係好希望有奇蹟出現

希望大家幫我媽咪集氣

希望佢可以好番🙏🥹 健康無價

珍惜身邊人

多給他們擁抱

多點說，我愛你♥️」

▲ 敏之發長文希望母親能夠康復。

圈中好友楊茜堯﹑王君馨﹑馬國明﹑胡定欣和姚子羚等亦有留言給予支持力撐敏之，一班網友也表示齊齊集氣，希望Auntie早日康復。

家人永在首位

敏之曾在節目上形容自己是一個很辛苦的人，但活得開心。她指即使自己現在賺到錢，仍然會先將錢用來解決屋企的大小事，家庭在她心目中永遠是第一。

她又指在爸爸臨終前，曾經向爸爸承諾過一定會供弟弟上大學：「我冇乜錢，但你信我，我一定會搞掂細佬，我會令佢大學畢業。」陳敏之指自己當年因經濟問題冇讀大學，不希望弟弟會像自己一樣，所以不惜一切都要供他讀大學。

最後得償所願，弟弟大學畢業，敏之指自己感動得哭到崩潰。

而且，在父親離世後，敏之從此負起養家責任，照顧母親與弟弟的需要，兩母女感情亦非常好，只要家人有任何需要，敏之亦會盡力完成。

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