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多情富豪｜趙世曾擁不同國籍女友實行不婚政策　多情富豪不認同「有錢有女人」

娛樂 12:57 2024/01/25

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趙世曾

趙世曾為TVB娛樂新聞台節目《友話直說》擔任嘉賓，趙世曾帶主持參觀其超級豪宅「趙苑」，並介紹各項名貴藝術品，更曝光了像公眾泳池般的超大泳池！

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趙世曾「趙苑」內貌曝光

「趙苑」是由趙世曾親自設計，客廳中間的鋼琴是趙媽媽在世時彈，為了紀念媽媽便將琴放在客廳中間，而他自己是不懂得彈琴。

趙世曾家中的藝術品大多在拍賣會中投回來，他說：「唔係擺好明貴嘅嘢喺屋企，有安全問題，擺喺屋企嘅都係裝飾品，擺喺屋企好睇就得。」

趙世曾與主持由旋轉樓梯行至宴會廳，當中擺有一張30人長飯桌，相當誇張！「趙苑」內又有巨型私人泳池、專養錦鯉的水池。

在如此大面積的家，當中有9名工人，而每月電費是2萬多元、每月水費是1萬多元。

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趙世曾做人求快樂

趙世曾指做人的目的是快樂，現年86歲的他直言自己現時仍每天到辦公室工作，十分勤力。

他透露自己每一年也會做身體檢查、吃醫生給他的藥，多做運動、開心是他的保養要訣。

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「多情富豪」有不同國籍女友

被問到現時是否有女朋友，趙世曾回答道：「朋友梗有，朋友使到你更加開心啲」。

他指自己有不同國籍的女朋友，「有啲朋友介紹，有啲係私人選美會。」他公開揀女友的條件，「同我夾得，大家一齊開心，當然靚啲一齊就開心啲。」他向年輕人寄語：「一定要對女朋友好，要滿足女朋友」。

趙世曾（影片截圖）

趙世曾不認同「有錢有女人」

趙世曾不認同「有錢有女人」，「香港有錢人咁多，係唔係有咁多人有我咁多女朋友。」

選擇「不婚」的他笑言：「結咗婚就冇咁多女朋友，結婚會有一定嘅縛束，你唔結婚就自己鍾意點就冇人管你。每個人嘅選擇唔一樣，我嘅選擇就係一個人自由啲、開心啲，成日都有唔同嘅人同我一齊，使到我嘅生活開心。」

他在節目最後分享自己的座右銘，「要快樂人生，要快樂就係自己要努力，自己要搞好自己志向去達到目的。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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