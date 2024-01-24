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你好，打劫！丨楊偉倫麥沛東合演舞台劇盼世界巡演　老闆劉德華探班演員超興奮

娛樂 23:01 2024/01/24

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《你好，打劫！》魯文傑、蔡頌思 導演張達明、藝術總監饒曉志 、巢嘉倫、麥沛東、楊偉倫、黎逸正、出品人劉德華。（左起）

由劉德華出品，饒曉志擔任藝術總監，張達明執導，楊偉倫（阿卵）、麥沛東（麥東）、魯文傑（Simon）、巢嘉倫（阿巢）、蔡頌思（Jocelyn）以及黎逸正（Sunny）主演的舞台劇《你好，打劫！》，講述匪徒打劫銀行並與人質被困在同一空間之中。

該劇將於2月1日至2月4日假香港藝術中心壽臣劇院公演，今日（1月24日）舉行媒體探班活動，6位主演就率先上演一段讓大家先睹為快，在劇中同樣飾演賊仔的阿卵和麥東，挾持Simon、阿巢、Jocelyn及Sunny同飾演的銀行職員，強迫他們在警察面前掉轉變做賊人，場面爆笑。

（後排）魯文傑、楊偉倫、黎逸正、巢嘉倫、（前排）麥沛東、蔡頌思。

而舞台劇門票早前開售，極速售罄，作為導演的達明跟團隊上下都感到非常振奮，阿卵和麥東揚言不止希望加場，更展望舉行世界巡演，甚至開拍《你好，打劫！》電影版。
     
阿卵跟麥東前年在《正義迴廊》中飾演殺人案共犯，今次兩位就轉為賊仔拍檔，他們指舞台劇門票售罄反應熱烈，期待加場，阿卵表示：「感覺幾神奇，一嚟呢套係舞台劇作品，大家都知道可能今年市道又可能真係唔算好，但都好快賣晒。」

兩位戲裡戲外都默契十足，同聲表示希望世界巡迴演出，更輪流笑指想去肯雅，津巴布韋等，站在兩位主角中間的Jocelyn就想去吳哥窟演出，說要宣揚粵語文化。

《你好，打劫！》眾演員與導演張達明。

出身名門，本身有40億千金之稱的Jocelyn，更即場被麥東慫恿投資開拍《你好，打劫！》電影版：「試下投資囉，你有冇試過投資一啲戲劇，不如你開一套戲啦。」她即場推開話題，叫老闆華仔考慮一下。 

麥東跟Jocelyn又預告劇中會上演一場貼身舞，叫觀眾期待，不過Jocelyn要借機投訴麥東：「佢跳到出晒汗，每次都跟住我哋要再練時候，佢都話等陣我要唞下先，畀啲時間我先可以再嚟。」

她又指麥東練跳期間多次令她滑落地下，麥東指一切都是刻意安排：「我嗰啲係企唔穩，戲嚟㗎，全部都係戲，你非常輕，你一啲都唔重，哈哈。」

《你好，打劫！》

進行不可能任務
      
不止跳舞，今次演出可謂考驗一眾演員體力，事關達明透露演出時候並無安排後台人員轉景：「所有嘅道具，場景嘅轉換由演員們一手一腳去做，你係唔相信，佢哋冇得去休息冇得走咗去㗎，基本上好少有6個演員的演出係全程無離開過舞台。」演出亦無設中場休息，所以演員們要一口氣演出兩小時，阿卵笑言怕放錯道具位置，阿巢又指不敢演出前喝太多水。
      
早前華仔聯同《你好，打劫！》原著導演饒曉志探班， 阿卵非常感謝華仔今次大力支持：「劉生好supportive，佢都會有一啲意見，你見到佢睇嘅時候，佢會好興奮，話呢度其實可以咁樣演，又會交流諗法。」

至於麥東就非常多謝饒曉志持開放態度，鼓勵他們將其原著再潤飾改編，更搞笑指要進行不可能任務：「佢哋內地演出的版本，有女人有男人做過我的角色，男人嘅都係嗰啲高大靚仔嚟嘅，咁我又唔係好夠高大，饒導佢就話其實都可調適返你哋排戲嘅人腳去再處理，我就依家努力啲，變高啲，諗住趁呢兩個禮拜。」

《你好，打劫！》藝術總監饒曉志、出品人劉德華。（左起）

遇華仔探班感興奮
       
達明跟Simon、阿巢、Sunny都異口同聲表示當日見到華仔探班感覺興奮，第一次跟華仔合作的Simon說到：「劉德華先生，我8歲時候你已經係我偶像，見到面緊張同好開心。」

而阿巢說：「劉生當日畀嘅意見係令我哋點樣可以再靠近啲觀眾，佢呢一個諗埋觀眾點樣一齊去閱讀呢件事，我覺得係好值得學習。」Sunny：「係有啲緊張，無估過會真係見到劉生，而且佢都畀好多好有用意見我哋。」至於達明就講到跟饒導即場交流劇本，對方會解釋創作時的想法。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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