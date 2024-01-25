器官捐贈丨1歲男嬰遭口罩活活焗死　爸媽忍痛大愛捐心臟「遺愛人間」

▲ 男嬰父母已同意器官捐贈，將孩子軒軒的心臟遺愛人間。(圖片來源：Facebook林彥汝專頁)

台灣新北市一間公立托兒所自行實行口罩令，令不願戴口罩的男嬰，最終被淚水、鼻水浸濕的口罩「活活焗死」，釀成悲劇。事件發酵後，家屬已對托兒中心張姓主任、林姓及曾姓2名照顧員提告過失致死罪。而揭發事件的華視主播昨日晚上再發文透露，稱男嬰父母已同意器官捐贈，將孩子軒軒的心臟遺愛人間。

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綜合台媒報，據了解，男嬰軒軒週一(22日)上午8時多，面部朝下、趴跪在嬰兒床上，照顧人員發現後輕拍男嬰，發現沒有反應，脫掉口罩後驚覺男嬰已無呼吸心跳，趕緊報案送往台大醫院搶救，但經過兩晚的治療，仍被判定腦死，家屬終於週二(23日)晚忍痛拔管。

家屬昨日(24日)下午前往派出所提告，男嬰父親想到軒軒驟然離世淚訴，本是活蹦亂跳的去托兒中心，怎料一小時後卻接到噩耗，兒子被送往醫院搶救，而奪其性命的卻是掛在臉上防來防疫的口罩。

男嬰父親還原從監視器看到的影像表示，當天上午7時許帶孩子到公托中心放在嬰兒床，因孩子不喜歡戴口罩，7時55分自己扯下來，8時9分孩子被老師重新戴上口罩後又哭鬧，至8時13分孩子站在嬰兒床上不斷轉圈，像是在求救，1分鐘後更開始出現翹屁股等異狀，雖然途中有照顧員返回教室，卻沒人察覺軒軒異常，直到8點半才驚覺沒了呼吸心跳，父母指控正是因為錯過22分鐘黃金搶救時間，軒軒因此窒息在浸濕的口罩裡，男嬰爸爸：「頭部整個是平的趴在地上，有小朋友是這種睡姿的嗎？」

他稱：「口罩看起來已經濕透透明狀，而且整個是黏在臉上全面性黏住，封起來連口鼻看得到整個都是濕的。畫面已經最後在跟老師求救，結果老師跟他揮揮手就走不理他，結果他就癱軟趴下去。」

男嬰媽媽哭訴：「好不容易等了8、9年終於來了這個小孩，我們沒想到好不容易來了這小孩之後，就跟我們相處11個月就這樣子就走了。」男嬰父母本來歡天喜地計劃下週為軒軒舉行第一場生日週歲派對，如今卻已成小天使。

男嬰遺體昨日下午相驗完畢，將擇日解剖確認死因。林姓、曾姓2名照顧員對此事非常難過及自責，檢察官昨晚複訊完畢後請回，裁示轄區警方調閱男嬰急救病例後函送偵辦。

華視主播昨晚再發文透露，稱家屬已同意器官捐贈，決定將孩子軒軒的心臟遺愛人間。

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責任編輯︰王明芳