罕見病｜經歷妻子懷孕　丈夫離奇天天「孕吐」　3個月暴瘦11磅醫生揭患罕病

明明是妻子懷孕，為何「孕吐」的會是丈夫呢？內地一名人夫在妻子懷孕3個月期間，一直陪伴愛妻「孕吐」，3個月暴瘦約11磅遂求醫。經醫生診斷後，揭開他「孕吐」的成因原來是患上一種罕見病。

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據內媒《齊魯電視台》報道，山東淄博一名朱姓人夫自從妻子在3個月前懷孕後，每當聞到油煙味，或進食提子或小番茄時都有嘔吐的衝動，更形容指：「一放進口中就噁心感湧現。」對於自己離奇出現「孕吐」，他表示：

「自從妻子懷孕之後，看著妻子有點難受，很心痛，但不知為何，自己很想吐。」

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3個月暴瘦10斤

從片段可見，朱男一邊抱著馬桶嘔吐，不斷傳來乾嘔聲，而妻子則在後面輕拍著丈夫的背部。朱男一看到妻子孕吐就馬上想吐，3個月一共暴瘦約11磅，他怕有隱疾遂到醫院求醫。經院方全身檢查後，醫生指他身體沒問題，笑言可能是他們夫妻感情好，導致條件反射。就算現在妻子孕吐情況減少，朱男還是「一看到妻子吃甚麼，就一直吐，挺嚴重的」。

醫生解釋，丈夫或許患上「妊娠伴隨綜合症」，病情會出現如同孕吐一樣的症狀，如噁心、頭暈乏力、食慾不振等。他指，病因是丈夫在妻子懷孕時精神壓力過大，身體出現條件反射。但患者無須過分擔心，只要進行適當的放鬆就可以緩解。

有網民留言，笑指「一個孕一個吐分工明確」、「愛她就和她一起受苦」、「若當初我老公也會孕吐，包準他死了生二胎的心」。

情緒調適4大步驟

孕婦在懷孕期間情緒驟變，身邊的丈夫亦容易會被其焦慮情緒影響，故尋找情緒調適方法很重要。根據台北市政府衛生局資料，綜合4大步驟調適孕婦情緒，以辨識情緒和改善壓力狀態。同樣的方式亦適用於焦慮的新手爸爸。

1. 瞭解自己的壓力來源

當煩躁時，試著對自己的壓力狀態評分，用1至10分來感受問題造成壓力的程度，當某件事壓力最高時，列為優先處理的問題。

2. 分析壓力對情緒造成影響的原因

瞭解壓力感受最高的事件後，接著思考自己為何會受到此事所影響，因而產生甚麼情緒，以及自己為何如此在意。

3. 針對問題作出調適

直接調適：針對問題解決困擾，如當胃口不適時，尋找讓自己吃的開心也不會反胃的食物。

間接調適：未能即時或短期內解決問題，但可以適當地紓緩壓力，如進行運動或呼吸放鬆。

4. 付諸實行且持續解決問題

選擇解決問題的方式後須持續嘗試和維持。若再面對情緒起伏或壓力過大時，可重覆上述4步驟，以自我緩解情緒。

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