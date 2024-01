聲夢小花丨姚焯菲否認個人服裝品牌抄襲淘寶　自言全數捐給慈善機構

▲ chantel否認有抄襲。

聲夢小花姚焯菲(Chantel)昨晚(24日)到西環屈地街車廠出席《電車派對》,談到早前有指她推出個人服裝品牌與淘寶撞款,被網民質疑抄襲。

否認有抄襲

對此,Chantel接受傳媒訪問指那次是為了慈善而推出,亦只是限定3日時間,所賣到的錢捐亦捐給慈善機構,絕無賺錢。

她續指自己絕無抄襲淘寶,即使撞款也只是碰巧而已,因為她在很多地方吸取靈感,並再次澄清絕無在淘寶抄襲,自己光明正大,行得正企得正。

▲ Chantel否認其個人服裝品牌有抄襲。

被指與淘寶衫撞款

Chantel的品牌以「BLACKPINK」為主,衣服以粉紅色和黑色為主,價格由$800至$4596,最便宜是$800衛衣,最貴則是連身Tube Dress,名為「Chantel Dress」需$4596,認真不便宜。

不過當時有網民更發現Chantel索價$2,808的「Hug Me All You Want」外套,心口一個毛毛星星、以及領口袖口的設計,被指與一件淘寶衫撞款,而淘寶的那件只售¥86.9,即是約$100有找。

