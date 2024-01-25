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聲夢小花丨姚焯菲否認個人服裝品牌抄襲淘寶　自言全數捐給慈善機構

娛樂 11:48 2024/01/25

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

chantel否認有抄襲。

聲夢小花姚焯菲（Chantel）昨晚（24日）到西環屈地街車廠出席《電車派對》，談到早前有指她推出個人服裝品牌與淘寶撞款，被網民質疑抄襲。

聲夢小花丨姚焯菲服裝品牌價格被批離地　款式被指與淘寶貨撞款

否認有抄襲

對此，Chantel接受傳媒訪問指那次是為了慈善而推出，亦只是限定3日時間，所賣到的錢捐亦捐給慈善機構，絕無賺錢。

她續指自己絕無抄襲淘寶，即使撞款也只是碰巧而已，因為她在很多地方吸取靈感，並再次澄清絕無在淘寶抄襲，自己光明正大，行得正企得正。

Chantel否認其個人服裝品牌有抄襲。

被指與淘寶衫撞款

Chantel的品牌以「BLACKPINK」為主，衣服以粉紅色和黑色為主，價格由$800至$4596，最便宜是$800衛衣，最貴則是連身Tube Dress，名為「Chantel Dress」需$4596，認真不便宜。

不過當時有網民更發現Chantel索價$2,808的「Hug Me All You Want」外套，心口一個毛毛星星、以及領口袖口的設計，被指與一件淘寶衫撞款，而淘寶的那件只售￥86.9，即是約$100有找。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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