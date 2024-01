海外遊學丨昇普聯乘劍橋大學基督書院英文徵文比賽　勝出學生暑假免費參觀劍橋遊倫敦

▲ 昇普計劃今年與劍橋大學基督學院再度合辦英文徵文比賽,勝出的學生將可免費參加7月的英國遊學團。(有關機構提供)

免費支援本地中學生到英國升學的昇普計劃與劍橋大學基督學院及國泰航空今年合辦英文徵文比賽,勝出的學生將可免費參加7月的英國遊學團,親身到訪劍橋和倫敦,與基督書院的導師進行面對面的指導,大大擴闊同學視野。

由昇普計劃、劍橋大學基督書院及國泰航空合辦的英文徵文比賽,是次以STEM或人文學科為題目,字數限制為1000字。只要現就讀本港官津校及有經濟需要的直資學校,中四至中五的學生,就有資格參賽,截稿時間為2024年2月23日。

是次比賽獎項吸引,官方將由各組別選擇5位同學,共10位同學⼊圍參加⾯試,再從中選擇4位得獎者,而所有得獎者將可參加於七月由國泰航空冠名贊助的英國遊學團,費用全免,介時同學有機會親身到訪劍橋和倫敦,與基督書院的導師進行面對面的指導。所有參加者將獲得參賽證書,而入圍同學將獲得證書及價值2000港元的遵理課程現金券。

比賽詳情如下:

截稿日期 : 2024年2月23日香港時間23:59:59

報名資格:

1)現為中四至中五學生

2)現就讀本港官立 / 津貼學校 或 領取政府資助 / 經入息檢查後的學費減免的香港直資中學生 (需提供相關證明文件)

比賽獎項:

入圍同學將獲得證書及價值2000港元的遵理課程現金卷。所有得獎者將可參加於七月舉辦的英國遊學團,費用全免; 同學可以親身到訪劍橋和倫敦,與基督書院的導師進行面對面的學術討論。

支持機構:遵理學校、香港資優教育學苑

參賽表格:https://www.accessabroadhk.org/essaycomp2024.html

比實題目分兩大類:

Humanities 人文學科

1.Does legal obligation trump moral obligation?

2.Can history be objective? And should it be?

3.Is it ever possible for texts to be accurately translated?

4.What is a crime, and who gets to define it?

5.Discuss whether government regulations or market mechanisms should play a

greater role in reducing carbon emissions.

6.Has social media done more harm than good in shaping political discourse?

7.‘For something to be considered art, it must have meaning’. Discuss.

STEM

1.How do you tackle the replicability crisis in scientific research?

2.Does scientific data always tell the truth?

3.Why is life on earth carbon based? Does non-carbon life exist?

4.Discuss the role of artificial intelligence and/or quantum technology in your

chosen field of study.

5.“Science and mathematics do not exist in a vacuum.” Discuss with reference to

the climate crisis.

6.Why do we still use animals for studies?

7.Will we ever cure cancer?



如欲了解更多比賽格式要求及程序,請參閱 accessabroadhk.org

