新聞之花丨女模級新聞主播忘記除髮夾　黎在山擁逆天長腿曾做樂基兒師妹

▲ 「長腿女主播」黎在山發生蝦碌事件。

新聞主播報導新聞時出現蝦碌或突發事件時有聽聞！日前「長腿女主播」黎在山跟另一主播周可茵主持《香港早晨》節目，當準備報導新聞時，鏡頭前的黎在山被發現未除掉髮夾，頓成網民笑柄。

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之後導播切走畫面，相隔一分鐘後，黎在山「重返」鏡頭前，雖然她除下髮夾，但就依然看到髮夾痕。

另外翻看網上片段，TVB已經將這「尷尬一幕」剪掉，黎在山這件蝦碌事件引來網民熱議，對於此位高級主播犯下低級錯誤，網民擔心她是否會被主管責備。

▲ 哎呀，忘記除下髮夾添！（影片截圖）

大台主播頻頻出事？

除了黎在山外，另一靚女主播廖淑怡早前於TVB 83台報道新聞時，突然間在鏡頭前狂咳近20秒，咳到滿臉通紅的她未能繼續報新聞。

幸而廖淑怡異常鎮定，她刻意垂低頭，期間以眼神示意「暫停」，其後導播切走直播畫面。

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TVB首位模界新聞主播

「最美女主播」之稱的黎在山（Alpha）樣子甜美，擁183厘米身高的她是模特兒出身，2017年Alpha於香港科技大學物流管理及工程學系畢業，這位「科大之花」其後加入模特兒公司CalCarries Int'l Mgmt Ltd做樂基兒師妹。

及至2018年，Alpha轉職新聞女主播，她先後主持《天氣報告》、《行行有好景》等節目，2020年初晉升為高級主播。

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