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校園直擊丨Forever friends Bear香港停售 林金殿小學收過萬隻轉送學生作禮物

升學教育 11:51 2024/01/25

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

Forever friends Bear香港停售，林金殿小學收過萬隻轉送學生作禮物 。

近年家校關係密切了，大部分學校都歡迎家長義工，但在一般官津學校，家長向學校捐贈的文化還說不上普遍。最近一位校長老友告訴我，他的學校收到一位家長的「大筆捐贈」，而這位家長捐贈的物資十分有趣，既不是金又不是銀，不過，小朋友收到可能更加開心，就是超過一萬隻「Bear Bear熊」毛公仔。

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這間是位於葵涌區的佛教林金殿紀念小學，該校的家校關係一向密切，全個學年每月都會安排一次家校聚會，參與家長人數超過一百人，然後還有家長學堂、由校長負責的中文書法班、其他家長義工活動等。校長吳永雄表示，最初搞這些活動也沒有想太多，只覺得讓家長多了解學校是好事，後來發現家長多來學校參加活動，他們會更加了解學校的需要，然後想方法來幫忙，「打破了雙方的隔閡，家長就會回饋得更多」。
 
當然，家長以過萬隻「Bear Bear熊」作回饋，也是吳校長意料之外。「有一天，收到一位家長電話，表示因為總公司結束，在香港代理的一款熊公仔也要停售，如果沒有人接收，怕最後要運往堆填區，由於數目太大，所以想問問我，學校會否用得著。」他至今仍然十分感謝這位家長的無私，向學校捐贈這批禮物。

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收到過萬隻「從天而降」的熊公仔，校長決定將部分送到佛聯會屬下其餘六間小學，另一部分則留起來，在學校每個月舉行的「每月之星」生日活動，向學生派發一人一隻熊公仔作生日禮物。當天學生在沒有被事先知會的情況下，排隊進入禮堂，接受校長和老師的生日祝福，突然多了一隻可愛的熊公仔做禮物，全部都驚喜得不得了，吳校長形容：「尤其是低年級的同學，開心到上堂都一直攬住熊公仔，不願意放手。」小朋友的快樂來得簡單直接而又毫無保留，這就是大人願意不斷為下一代創造快樂的動力。
 
吳校長說起這批熊公仔十分興奮，我覺得校長他本人都有一點童心未泯，例如在教育界，小學向中學取經、中學向大學取經我就聽得多，但吳校長卻不介意反其道而行，有時也會向幼稚園取經。在學校搞「每月之星」生日活動，也是他借鏡其他幼稚園的經驗，「你不要以為只有低年級學生鍾意，就算五、六年級學生，其實都只是個小朋友，很重視自己的生日，覺得有人跟他們慶祝，就感到有人愛惜自己。」
 
感恩這件事情，我一直覺得是雙向的。父母重視建立親子關係，經常向子女表現出關懷，子女漸潮會懂得感謝父母的養育之恩；學校向家長抱持透明和開放的態度，家長也就更樂意去回饋學校。

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撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

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