回鄉證預約︱成人兒童回鄉證申請續期懶人包　一文睇預約步驟/文件/相片規格/地址

▲ 回鄉證申請續期懶人包，一文睇清預約步驟、文件、相片規格、地址等詳情。

【回鄉證/回鄉證續期/港澳居民來往內地通行證/快證】農曆新年假期將至，不少港人都會一家大細北上過年、玩樂，不過出發前記得檢查回鄉證的有效期。TOPick整合了成人及兒童申請、續期回鄉證的網上預約步驟、費用、所需文件、相片規格、中旅社辦證地址、收費等詳情。

最新影片：

申請對象資格

回鄉證分為有效期10年和5年兩種。未滿18歲人士可申請5年期回鄉證，同時須由其合法監護人陪同前往中旅社的證件中心辦理手續；年滿18歲人士則可申請10年期的回鄉證。

而申請人須符合以下條件：

在香港出生，具有中國國籍的香港永久性居民。

內地居民經批准赴香港定居，取得香港居民身份。

在香港以外出生的中國籍居民 ，已確立香港永久性居民身份。

香港永久性居民中的外國籍或者無國籍人士，經批准加入或恢復中國國籍。

香港居民所持回鄉證有效期不足六個月或者已過期、損毀、遺失、持證人身份信息變更、電子芯片失效、未有按時領取證件或者持用舊版回鄉證需要換領新版回鄉證的，可申請換、補發新的回鄉證。

網上預約步驟

現時申請回鄉證都需在網上登記預約，不設現場取籌。一般而言，由受理申請到取得回鄉證需要12個工作天，加急件（快證）預定為5個工作日。

申請人可經中旅社網頁【按此連結】或手機App預約申請回鄉證，預約步驟如下：

首次申請回鄉證

首先選擇【登記預約】，再點選【同意】

在申請類別中選擇【首次申請《港澳居民來往內地通行證》】

回答兩條問題

然後輸入個人資料，包括證件號碼、中英文姓名、電話等

選擇辦證中心、日期及時間

續期換領回鄉證

首先選擇【登記預約】，再點選【同意】

點選【到期換發《港澳居民來往內地通行證》】

輸入個人資料後，選擇辦證中心、日期及時間

點擊下圖查看預約步驟↓

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映：新年北上消費玩樂必睇資訊

北上消費︱內地支付寶8步實名認證教學 不需大陸開戶+電話【附跨境匯款教學】

山姆超市︱跨境直通巴專線往返深圳「山姆超市」 即睇票價+香港10個站點

申請回鄉證所需文件

首次申請

1.近半年拍攝的正面免冠白底彩色紙質相片1張，並提交該相片的合格檢測回執

2.有中文姓名的香港永久性居民身份證；11歲以下未領有香港身份證的須提交具有中文姓名的多次有效回港證

3.香港特區護照；18歲以下未領有香港特區護照的，須交驗父或母其中一方中國公民證件

4.18歲以下的申請人須同時提交申請人與合法監護人的關係證明文件

續期換證

1.近半年拍攝的正面免冠白底彩色紙質相片1張，並提交該相片的合格檢測回執

2.具有中文姓名的香港永久性居民身份證或香港居民身份證（11歲以下持香港永久性居民身份證的須同時提交香港特區護照；如持香港居民身份證，須同時交驗簽證身份書或多次回港證）； 11歲以下未領有香港身份證的須提交具有中文姓名的多次有效回港證或簽證身份書。

3.目前持用的《港澳居民來往內地通行證》

相片規格要求

1.六個月以內的彩色相片

2.背景色彩為純白色，無漸變、不得有陰影、其他人或物體

3.申請人應保持坐姿端正，雙肩水平，正視照相機

4.申請人神態自然，眼睛自然睜開，雙唇自然閉合，不露齒，頭髮不得遮擋眼眉及眼睛，要露出雙耳，不得化濃妝

5.宜穿著深色有領服裝，不能穿高領衣服，不得穿著制式服裝。如果相片背景色彩為白色，請勿穿著白色衣服

6.不得戴有色眼鏡（疾病原因除外）或有顏色的隱形眼鏡，不能戴粗框眼鏡，眼鏡框不得遮擋眼睛，鏡片無反光

7.申請人不得使用頭部覆蓋物（宗教、醫療和文化需要時請提供證明文件且覆蓋物不得遮擋臉部或造成陰影），非永久性飾物不得遮擋臉部；髮髻過高或豎起的頭髮容易影響檢測結果，導致檢測不合格

8.照明光線均勻，臉部不得有陰影、亮斑（反光）

9.人像對焦準確，層次清晰、色彩真實

10.不得對人像特徵（傷疤、痣、髮型等）進行技術處理

不合格相片範例

回鄉證申請續期收費

收費類別 成人 小童 成人（快證） 小童（快證） 首次申領、換領證件 390元 260元 670元 540元 遺失/補發、損壞補發 590元 430元 870元 710元

領取證件方法

1.本人可親自到證件服務中心領取出入境通行證，取證時提交本人身份證明文件及《領取證件回執》原件

2.申請人可委託親友領取出入境通行證，申請人須提供本人載有相片的身份證明文件、領取證件回執、代取證人的身份證明文件，提交上述證件原件及複印件一份（用一張A4紙合併複印），如需提交持用證件註銷的須交回原證

3.取證時不能提供《領取證件回執》原件，要求辦理報失手續的，申請人必須親自到證件服務中心辦理手續，服務費為港幣20元。

中旅社6個證件服務中心地址

香港中旅證件服務港島中心

地址：香港上環皇后大道中181號新紀元廣場低座14樓

辦公時間：星期一至星期六上午09:00至下午05:00

香港中旅證件服務九龍東中心

地址：九龍九龍灣常悅道9號企業廣場一期202室

辦公時間：星期一至星期六上午9:00至下午5:00

香港中旅證件服務九龍西中心

地址： 新界葵涌大連排道83號K83 20/22樓

辦公時間：星期一至星期六上午9:00至下午5:00

香港中旅證件服務旺角臨時中心

地址：九龍旺角洗衣街62-72號得寶大廈2-3樓

辦公時間：星期一至星期六上午9:00至晚上18:00

香港中旅證件服務新界東中心

地址：新界沙田石門安群街1號京瑞廣場2期26樓J室

辦公時間：星期一至星期六上午09:00至下午05:00

香港中旅證件服務新界西中心

地址：新界屯門海榮路22號屯門中央廣場27樓 07-16室

辦公時間：星期一至星期六上午09:00至下午05:00

申請人可預先在網頁查詢辦證中心是否有籌，點擊下圖查看6間辦證中心最新預約情況（2024年1月25日更新）↓

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳