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兒童健康丨10歲男童分享辣條同學吃一口倒地亡　3個原因獲判無罪

兒童健康 14:01 2024/01/25

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「辣條」是內地常見的零食，口味偏重又有嚼勁，受不少人喜歡。內地有一名10歲李姓男童2022年到校上課時，把家中帶來的辣條分享給同學小A，怎料對方才剛把零食放進嘴裏，就突然倒地不起，送往醫院後不治身亡。死者父母認為孩子是吃了辣條才死亡，因此將李姓同學和家長告上法院，直至近日法院判決出爐。

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綜合內地傳媒報道，2022年1月6日，10歲李姓同學攜帶家中的辣條到學校，並與同學小A分享。放學後，小A打開辣條，含了一根到口中準備享用時，突然頭一歪，倒地不起，同學隨即告知老師。小A送院後宣布不治，死因為腦實質出血繼蛛網膜下腔出血。

辣條檢測無問題 

辣條經專業檢測機構出具的檢驗檢測報告，該辣條符合GB2760 - 2014《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》的規定要求。報告顯示，辣條並未檢出安定、甲拌磷、二氯松成分。不過，死者父母認定孩子是吃辣條致死，要求李某及其父母承擔侵權責任。

3原因判定男童無罪

法院認為，本案的爭議點集中在李某分享辣條的行為，與小A的死亡結果是否具有因果關係。首先，經公安機關檢驗證明，李某分享的辣條並未檢出有毒成份，且辣條作為零食雖含有多種食品添加劑，但仍是無明顯安全隱患的食物。李某將辣條給小A的行為僅是小孩間分享的行為，並無故意加害的目的和行為。

第二，根據公安機關的詢問筆錄和勘查現場照片，小A嘴裡的辣條沒有咬過跡象，並無充分證據證實小A實際進食了辣條。

第三，小A父母均證實死者之前沒有過敏史，死因為腦實質出血繼發蛛網膜下腔出血。在法院釋明後，小A父母明確表示對因果關係不申請相關鑑定，亦未申請對小A的屍體進行檢驗。

因此，小A父母提交的證據不足以證明辣條與死亡存在因果關係，不能僅憑辣條與死亡後果存在時間上的關聯性，就認定兩者存在因果關係。綜合上述，李某不存在故意或過失侵害小A的行為，對同學的死亡沒有過錯，在本案中無需承擔侵權損害賠償責任。

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責任編輯：王明芳

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