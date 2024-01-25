兒童保暖｜嚴寒下小學生穿5件衫仍覺凍　兒科醫生教小朋友寒冷上學裝備

▲ 兒科醫生教小朋友寒冷上學裝備。

【天氣/寒冷天氣/保暖/禦寒】本港持續數日嚴寒，天文台公布，寒冷天氣警告現正生效，預測本港今、明兩日（25、26日）早上天氣寒冷，其中新界仍有多區明天（26日）最低溫度不到10度，大埔、火炭及上水最低溫9度，打鼓嶺僅得7度。《HOY TV》近日就街訪了2名學生，其中一名女童直言因天氣太凍，沒有換下睡衣；而另一名男學生就指自己已穿了5件衣服，但仍凍到「好似行唔郁」。兒科醫生就曾分享，小朋友在寒冷天氣上學，可以穿上6款保暖衣物禦寒。

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《HOY TV》近日派出記者做街頭訪問，其中一名正在趕上學的學生哥一度拒絕受訪：「唔得，講唔到嘢，好凍！」之後他再表示：「我覺得好凍啦，隻手依家冰晒，感覺好似行唔郁，隻腳係咁震！」

▲ 學生哥直指，凍到不停腳震。（圖片來源：《HOY TV》）

當記者問他為何看似衣衫單薄，學生哥再回應：「我已經着咗5件衫㗎啦！」更形容起床上學是「艱難任務」：「好難爬落床，因為（被窩）好暖。」而另一位年齡較小的女學生就稱：「好凍呀，著咗3件差唔多，有件睡衣！」女學生凍到連睡衣也沒有換下來，她更形容實時體感：「風再加上雨滴落嚟果陣，滴係塊面，好似刀咁插入！」

天氣寒冷，為免小朋友著涼「手尾長」，家長在子女上學前，可事先檢查孩子衣物是否充足。而兒科醫生馮宜亮就曾受訪分享，準備上學可穿上6款衣物保暖：

蓋耳帽

頸巾

手套

保暖內衣褲

羽絨／綿襖

羊毛襪

1. 貼身內衣

馮宜亮分享，小朋友保暖最重要是貼身內衣。他指坊間有不少保暖內衣，更有運動內衣附金屬反光面，能有助保暖。這些衣物最重要是貼身，令冷空氣不致進入體內，同時保留身體的暖空氣。

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2. 冷帽，頸巾及手套

由於小朋友熱力較容易流失，所以要準備冷帽，頸巾及手套等，保護身體外露的地方，特別是頸巾，能令冷空氣不會流入體內。

3. 羽絨

有家長會為小朋友穿上兩件羽絨，馮宜亮說，若羽絨過於鬆身，亦無法達到保暖效果。

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留意課堂運動

小朋友冬天有體育課，馮宜亮指，由於運動會出汗，其濕氣會蒸發身體暖氣，令小朋友容易生病。他建議家長可準備乾的衣物，讓學童在體育堂後更換。

沒有體育課的話，幼童在課堂「坐定定」缺乏運動，他建議學童在課室仍需穿上外套保暖；一般而言，在小息時有輕微運動，如四處走動的保暖效果會更佳。

小朋友新陳代謝快

不過馮宜亮表示，其實小朋友的新陳代謝較老人家快，產生的熱量亦較高。老人家及初生嬰兒比小朋友更怕冷，需要多加留意。

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責任編輯：王明芳