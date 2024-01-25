肝衰竭｜15歲女自行服感冒藥　手眼變黃肝衰竭需肝移植　醫生：切忌盲目用藥

▲ 河南鄭州一名女生近日因為服用感冒藥而導致急性肝衰竭，最終醫生判斷她需要換肝。

不少都市人因為忙碌、不想請病假等原因，生病時會選擇自行服用成藥，但原來盲目用藥後果可大可小，嚴重者更可引發肝衰竭。河南鄭州一名女生近日因為服用感冒藥而導致急性肝衰竭，治療一段時間後情況仍未見改善，最終醫生判斷需要進行換肝手術。

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綜合內地媒體報道，今年15歲的小哲（化名）目前就讀高一，平日寄宿在學校宿舍，父母離異，從小在祖父母身邊長大。2023年11月，她因為感冒發燒而自行在診所購買5天份量的感冒藥，並帶回學校服用。然而她服藥後出現低燒情況，同學更發現她眼睛和手部嚴重發黃；她輾轉下到鄭州大學第一附屬醫院求醫，結果檢查後發現身體的黃疸指數上升至400多，當場被診斷為急性肝衰竭。

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醫院感染疾病科主任梁紅霞表示，小哲的肝衰竭是由藥物導致，而藥物性肝損傷或肝衰竭在臨床上亦十分常見，「輕的話像轉氨酶升高了，一兩天不想吃飯，後面會慢慢恢復，重的就像小哲者種情況，會出現眼黃、尿黃、食慾不振，然後凝血功能下降，有急性肝衰竭的表現。」

經過一段時間的保守治療，小哲的恢復情況並不理想，梁紅霞指：

她的凝血功能還是非常差，黃疸還持續地往上升，所以我們覺得現在肝移植是最好的辦法。

她亦藉此提醒，如果出現感冒的情況，一定要到正規的醫療機構就診，切忌在家中盲目用藥，

因為生病吃藥引起肝衰竭是非常常見的，有時候病情進展也會很快，由於藥物都是通過肝腎代謝，所以中草藥、保健品也有可能引起藥物性肝衰竭，需要引起大家的重視。

急性肝衰竭5大原因

台灣家庭醫學科醫生陳敬睿曾經發文，表示日常生活中有5個常見原因導致急性肝衰竭：

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急性肝衰竭4種症狀

陳醫生提醒，急性肝衰竭可以出現得很急促，大家可以留意急性肝衰竭的4種症狀：

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