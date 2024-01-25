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管制即棄塑膠懶人包丨4.22起禁用即棄餐具棉花棒膠牙籤　盤點21類物品禁售+限制供應

家事百科 13:56 2024/01/25

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

今年4月22日如期執行「環保責任法」首階段，有多達21類物品受到管制，包括禁止銷售及提供膠餐具、膠飲管及棉花棒等。

【垃圾徵費/環保法/管制即棄塑膠/即棄餐具/走塑】垃圾徵費押後到8月實施，但港府在4月22日如期執行「環保責任法」首階段，管制即棄塑膠產品，包括禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具，並禁售及免費供應日用品如棉花棒、雨傘袋、膠牙籤等。TOPick整理出一系列「走塑」措施及合共22類受管制即棄塑膠產品。

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管制即棄塑膠｜管制9種即棄餐具

管制即棄塑膠將分兩個階段實施，首階段在今年4月22日開始，次階段就在2025年。首階段共管制9種即棄餐具，並分3類情況實施，包括禁止向堂食顧客提供、禁止向堂食和外賣顧客提供，或禁止銷售。當中發泡膠餐具、膠飲管、攪拌棒、膠碟、膠食具（叉刀匙）等將全面禁止提供及出售，而膠杯及蓋、膠食物容器及蓋等仍可向外賣客提供，惟次階段將會禁售。

即棄膠餐具種類第一階段第二階段
  • 發泡膠餐具
  • 飲管
  • 攪拌棒
  • 叉刀匙
  • 膠碟
禁止銷售
禁止堂食、外賣提供		禁止銷售
禁止堂食、外賣提供
  • 膠杯及蓋
  • 食物容器及蓋
禁止堂食提供禁止銷售

9種即棄餐具在4月22日開始，會被禁止銷售及限制提供。（綠色餐具圖片）

餐廳及商舖恐結業：網絡熱話︱垃圾徵費延遲8.1實行　網民憂現5大亂象恐掀結業潮

管制即棄塑膠｜2. 其他禁售及免費派發即棄塑膠產品

除了食肆大受影響之外，另一重災區必定是酒店業。在「環保法」的規管下，將禁止酒店免費提供洗漱梳妝用品，包括膠柄牙刷、塑膠包裝牙膏、浴帽、即棄樽裝水等。踏入第二階段，則不能再免費派發耳塞。

而塑膠日用品也受到管制，如棉花棒、膠牙籤、雨傘袋等都被禁止銷售及禁止免費供應，第二階段再納入膠枱布、牙線棒及多環膠圈套。另外派對用品如氣球棒、熒光棒、充氣打氣棒及派對帽同樣被禁止銷售及免費供應，小朋友搞生日會，家長最好用紙做手作了。

管制措施第一階段第二階段
禁止銷售及免費派發
  • 棉花棒
  • 氣球棒
  • 充氣打氣棒
  • 熒光棒
  • 派對帽
  • 雨傘袋
  • 食物膠籤
  • 膠牙籤
  • 氧化式可分解塑膠產品
  • 多環膠圈套
  • 膠枱布
  • 牙線棒
禁止免費派發
  • 酒店和實館的洗漱梳妝用品
    （膠柄牙刷、塑膠包裝牙膏、浴帽、剃刀、指甲銼、膠梳、樽裝水，
    以及載於即棄膠容器的沐浴露、洗髮露、護髮素、潤膚露和洗手液）
  • 宣傳用塑膠包裝紙巾
  • 非醫療用透明即棄膠手套
  • 耳塞
禁止製造
  • 氧化式可分解塑膠產品
  • 氧化式可分解塑膠產品

因應最新的產品環保責任條例，牙籤刷供應商OFresh表示，將於4月22日起停止在香港銷售牙籤刷。另有有銷售商已改用紙軸棉花棒。

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管制即棄塑膠｜3. 豁免情況

  • 預先包裝的食品、飲品，如紙包飲品上的膠飲管、杯麵、雪糕杯內附的即棄膠叉匙等。
  • 醫院病房、懲教設施等特定處所，因醫療或保安需要而使用即棄膠餐具，例如向有醫療需要的病人或殘障人士，提供即棄膠飲管。
  • 進食藥物、科學研究或實驗、用於法證科學化驗的物品。

管制即棄塑膠｜4. 違法罰款

任何人一旦違反有關法例，環保署將發出2,000元定額罰款通知書，最高可罰款10萬元。

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責任編輯：林綺玲

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