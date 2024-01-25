管制即棄塑膠懶人包丨4.22起禁用即棄餐具棉花棒膠牙籤　盤點21類物品禁售+限制供應

▲ 今年4月22日如期執行「環保責任法」首階段，有多達21類物品受到管制，包括禁止銷售及提供膠餐具、膠飲管及棉花棒等。

【垃圾徵費/環保法/管制即棄塑膠/即棄餐具/走塑】垃圾徵費押後到8月實施，但港府在4月22日如期執行「環保責任法」首階段，管制即棄塑膠產品，包括禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具，並禁售及免費供應日用品如棉花棒、雨傘袋、膠牙籤等。TOPick整理出一系列「走塑」措施及合共22類受管制即棄塑膠產品。

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管制即棄塑膠｜管制9種即棄餐具

管制即棄塑膠將分兩個階段實施，首階段在今年4月22日開始，次階段就在2025年。首階段共管制9種即棄餐具，並分3類情況實施，包括禁止向堂食顧客提供、禁止向堂食和外賣顧客提供，或禁止銷售。當中發泡膠餐具、膠飲管、攪拌棒、膠碟、膠食具（叉刀匙）等將全面禁止提供及出售，而膠杯及蓋、膠食物容器及蓋等仍可向外賣客提供，惟次階段將會禁售。

即棄膠餐具種類 第一階段 第二階段 發泡膠餐具

飲管

攪拌棒

叉刀匙

膠碟 禁止銷售

禁止堂食、外賣提供 禁止銷售

禁止堂食、外賣提供 膠杯及蓋

食物容器及蓋 禁止堂食提供 禁止銷售

▲ 9種即棄餐具在4月22日開始，會被禁止銷售及限制提供。（綠色餐具圖片）

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管制即棄塑膠｜2. 其他禁售及免費派發即棄塑膠產品

除了食肆大受影響之外，另一重災區必定是酒店業。在「環保法」的規管下，將禁止酒店免費提供洗漱梳妝用品，包括膠柄牙刷、塑膠包裝牙膏、浴帽、即棄樽裝水等。踏入第二階段，則不能再免費派發耳塞。

而塑膠日用品也受到管制，如棉花棒、膠牙籤、雨傘袋等都被禁止銷售及禁止免費供應，第二階段再納入膠枱布、牙線棒及多環膠圈套。另外派對用品如氣球棒、熒光棒、充氣打氣棒及派對帽同樣被禁止銷售及免費供應，小朋友搞生日會，家長最好用紙做手作了。

管制措施 第一階段 第二階段 禁止銷售及免費派發 棉花棒

氣球棒

充氣打氣棒

熒光棒

派對帽

雨傘袋

食物膠籤

膠牙籤

氧化式可分解塑膠產品 多環膠圈套

膠枱布

牙線棒 禁止免費派發 酒店和實館的洗漱梳妝用品

（膠柄牙刷、塑膠包裝牙膏、浴帽、剃刀、指甲銼、膠梳、樽裝水，

以及載於即棄膠容器的沐浴露、洗髮露、護髮素、潤膚露和洗手液）

（膠柄牙刷、塑膠包裝牙膏、浴帽、剃刀、指甲銼、膠梳、樽裝水， 以及載於即棄膠容器的沐浴露、洗髮露、護髮素、潤膚露和洗手液） 宣傳用塑膠包裝紙巾

非醫療用透明即棄膠手套 耳塞 禁止製造 氧化式可分解塑膠產品 氧化式可分解塑膠產品

因應最新的產品環保責任條例，牙籤刷供應商OFresh表示，將於4月22日起停止在香港銷售牙籤刷。另有有銷售商已改用紙軸棉花棒。

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管制即棄塑膠｜3. 豁免情況

預先包裝的食品、飲品，如紙包飲品上的膠飲管、杯麵、雪糕杯內附的即棄膠叉匙等。

醫院病房、懲教設施等特定處所，因醫療或保安需要而使用即棄膠餐具，例如向有醫療需要的病人或殘障人士，提供即棄膠飲管。

進食藥物、科學研究或實驗、用於法證科學化驗的物品。

管制即棄塑膠｜4. 違法罰款

任何人一旦違反有關法例，環保署將發出2,000元定額罰款通知書，最高可罰款10萬元。

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責任編輯：林綺玲