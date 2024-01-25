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著數優惠｜新雅文化童書開倉 2024　過千種童書低至$100/5本

親子好去處 13:36 2024/01/25

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

新雅文化由即日起至2月4日，舉行年度開倉活動，以破抵價展出各類童書，包括繪本、故事書、補充練習、幼兒雜誌、教育玩具等，優惠產品過千種 ，為大家提供豐富的選擇。家長們可趁此機會以優惠價格入手優質童書，和孩子一起開卷有益，喜閱滿載。

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現場優惠包括精選圖書$100/5本，全場英文書及台版書68折，樂思補充練習$128/4本，教圖補充練習5折；多個優惠專區包括：精選迪士尼故書 、《老鼠記者英語學習》系列 、《小腦袋思考大世界》等系列5折、熱銷系列《小跳豆幼兒故事》$130/6本；《翻翻學英文》、《夢想STEAM職業》系列、《萬里恐龍》系列等$100/3本；《植物大戰殭屍 2》系列買一送一；《哆啦A夢科學任意門》系列65折、精選套裝7折、新書及暢銷書8折、教育玩具85折等。

除了購書折扣，新雅還為大家準備了豐富贈品，開倉期間，凡購物即可獲贈限量新雅揮春一套；現場還有扭蛋活動，購物滿$200或讚好及分享新雅文化Facebook專頁開倉貼文，即可參加扭蛋遊戲一次！禮物包括開倉現場限定的《小跳豆》襟章、迪士尼餐盒、魔女沫沫便條本、文件夾及原子筆等，數量有限，送完即止。

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日期：即日至2月4日
時間：星期一至五 10:30am-7:30pm、星期六、日及公衆假期 10:30am-8pm
地點：新雅童書館（上海街698號美觀文化薈號2樓）

記者：李越樺

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