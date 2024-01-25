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新春親子好去處丨百年東山古廟舉辦全港首個元宵廟會　逛市集、景點導賞齊來同賀佳節

親子好去處 12:55 2024/01/25

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今個農曆元宵節期間，元朗新田舉辦元宵廟會，於有百年歷史的元朗新田東山古廟舉辦。 (有關機構提兵供)

正月十五元宵佳節，本屬中式情人節以及一家團圓的歡樂時光。為凝聚社區共融，今個新春佳節，新田文祿星區與文亦揚區兩區區議員合作，於農曆元宵節期間合辦元朗新田元宵廟會，並於有百年歷史的元朗新田東山古廟舉辦，此天后廟是見證香港由明清期間至今的歷史建築，並期待各方來賓同賀佳節，祝願新一年風調雨順，四季吉祥。 

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今年元宵廟會將會揉合中國傳統文化和圍村風味，內容豐富，廟會由百年古廟東山古廟開始，古廟廣場將由188個色彩繽紛的燈籠組成的花燈長廊，而古色古香的古廟與絢爛繽紛的燈籠互相映襯下的古風佈景，料成遊人最佳打卡熱點。

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古廟廣場上和旁邊的惇裕學校籃球場更設有香囊、扇子、花燈、飾物等古風手作的繽紛市集、模仿古代民間的攤位遊戲、有機農作物和傳統圍村食品售賣、舞獅助慶等。此外，更邀請漢服團體安排漢服攝影，場內更有穿上漢服的演員表演元宵短劇，增添喜慶氣氛。而惇裕學校更有樂隊表演，並有小導遊介紹新田百年歷史古蹟，讓大眾更深入了解原居民與國家的歷史故事。 

逛完市集, 可選擇隨大會提供的導覽團遊覽新田區內其他景點，包括被列為一級歷史文物著名的大夫第、重修後的惇裕文氏公祠堂、 文公麟峰祠等古蹟、新田村路荷花池、三棵樹木瓜園、文天祥公園等，齊齊歡渡一個開心和具教育意義的下午。

新田甲辰龍年元宵廟會詳情：

日期及時間：2月24日(星期六)中午12時至晚上8時、2月25日(星期日)中午12時至下午5時

地點：新田東山古廟(新界元朗區新田永平村，鄰近青山公路)

費用：免費入塲

交通 :元朗至上水 九巴76K(新田站下車) 、元朗至上水 17號紅色小巴(新田巴士站下車) 

導賞團 : 新田巴士站–東山古廟–大夫第-文氏宗祠

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責任編輯︰陳珈希

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