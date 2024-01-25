校園直撃︱陳國威小學參考IB推校本PIE英語課程　鼓勵學生主動求知反思學習

▲ 博愛醫院陳國威小學兩年前參考IB課程，自創校本國際PIE英語課程，以傾聽、賦權、主人翁意識策略三大元素為主。（受訪者提供）

IB 課程一直備受家長追捧，博愛醫院陳國威小學兩年前參考IB課程，自創校本國際PIE英語課程，以傾聽、賦權、主人翁意識策略三大元素為主。校長韋淑貞透露，大部分學生認同課程的成效，從原來的校本英文課程結合，透過不同學習主題，配合電子學習，由外籍老師帶領學生進行探究學習，讓英文成為學生學習時的生活用語，有助他們建立學習英語的信心。

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位於將軍澳的津貼小學博愛醫院陳國威小學，在2021/22學年起在小二的英文課程，參考IB課程提倡的十個學習者培養目標，引入校本國際PIE課程，以傾聽、賦權、主人翁意識策略三大元素為主導，課程試行兩年，成效明顯，校方已將校本PIE擴展至小一至小四推行。韋校長指，校方日前向小二至小四學生進行問卷調查，發現約九成人表示，完全明白外籍老師在課堂上的教學內容，其英文口語表達能力亦有提升。

「PIE有助學生建立學習英語的信心，年紀愈小愈不怕，反而高年級難開口，希望他們習慣較開放的學習模式」，她表示，老師在分析現有課程過於被動的學習模式，因此引入不同教學策略，讓學生在學習的過程中學會反思，啟迪學生對自身負責，活學活用解決實際問題，提升學生的擁有感、獲得感，培養學生成為主動求知精進的自主學習者。

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由於PIE課程沒有教科書，學生就不同主題進行探究式學習，可在指定的主題下，自行選擇喜愛的材料，閱讀平台就會按學生的能力及程度提供合適程度的圖書給學生閱讀，學生透過閱讀了解主題下的基礎資料，於課堂上與外籍老師進行不同的探究活動，學生亦需要就每個主題進行匯報及展示。

該校英文科主任趙秀華指，由於PIE設計其中一個最重要的元素，是給予學生表達意見和感受的機會，因此，推行全新課程後，學生進行小組任務的過程中，可以透過與同學之間的討論、與外籍老師的討論表達意見，成功提升英語溝通能力，而課程設計亦十分重視學生情感的表達，「如學生於Sharing the Planet學習單元中，需要由種植綠豆開始，以英文紀錄其生長情況，完成後需要於SEESAW學習平台與同學及老師分享其感受」。

韋校長坦言，學生修讀PIE課程下最大的不同之處，是學生能更有信心運用英文表達自己，更重要的是學生英文課堂已經不是只學習英文，而是能運用英文去學習不同的知識，真真正正能「把英文學習生活化」。

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責任編輯：王明芳