飛常日誌丨蘇可欣爆空中秘聞　曾遇女藝人做出驚人舉動

▲ 蘇可欣爆空中秘聞。

由馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、高海寧、洪永城等主演的劇集《飛常日誌》播出後收視不俗，不少觀眾指更了解機場運作。

日前TVB官方IG發布一段短片，由前空中服務員史穎喬、蘇可欣及魏柏豪爆空中秘聞。

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爆出女藝人驚人行為

在片中，蘇可欣爆出當擔任空姐時曾遇過某女藝人的嘔心行為，她指該女藝人當時與另一半同行乘坐經濟，由於經濟艙座位前後並不寬闊，該女藝人竟脫了襪子，將腳放進前面的口袋裡睡覺：「大家都知道其實飛機並非太清潔，但當我看到呢一幕嘅時候，實在太衝擊！」

史穎喬及魏柏豪再追問是否公司女藝人，蘇可欣只答表示：「她是一位高學歷的女藝人。」

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李連杰+任達華好友善

蘇可欣再指曾遇過很好的明星藝人：「他上到機會真的不吃不喝，總之不需要任何服務，到達了就會自己提行李離開，這些都是非常好的乘客，我們等同服務少了一個乘客。」而她所指的便是李連杰，又指以他的地位沒有特別提出要求，已經很好。

另外，魏柏豪亦有大讚任達華非常友善有禮貌，也是一位很好的乘客。



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