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農曆新年2024｜65折入手新春韓食福袋　韓國直送黑豚肉+膏蟹過年必食

休閒消費 13:41 2024/01/25

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水產海盜「新春食好嘢福袋」只售$999。

仲有兩星期多啲就過年，一班親朋戚友聚會，炸雞、Pizza都食到厭，不妨搞搞新意思！一向為大家精心挑選高質韓國直送食材的「水產海盜」，今次推出超高CP值的「新春食好嘢福袋」，內裡包括韓國直送濟州黑豚、3隻爆膏母蟹，佛心價65折發售，包大家食飽過肥年！

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今次水產海盜「新春食好嘢福袋」的食材由店主精心挑選，不論是食肉獸抑或海鮮控，都一定鍾意。當中的「黑豚五煮」超吸引，包括濟州黑豚肉五花腩、濟州黑豚炒辣豬肉、濟州黑豚豬烤肉、濟州黑豚豬肉餅、濟州黑豚豬肉丸，全部經已準備好，一收到食材可即煮即食，輕鬆搞掂一枱過年好餸。

濟州黑毛豬主打低膽固醇兼無藥物殘留，而且肉香濃郁，口感鮮嫩彈牙，脂肪比例剛剛好。福袋內的五款黑豚各有煮法，炒辣豬肉辛香惹味，豬肉餅適合喜愛香口脆物的小朋友，五花腩啖啖肉汁送飯一流，不論大人或小朋友都必定鍾意。

若為海鮮控，福袋內的「情趣海盜之蟹湯窩」一定啱你口味。3隻來自延坪海域、重達共800克的爆膏母蟹，簡單斬開洗淨後即可煮湯。福袋內已附有辣魚春湯醬，直接加水煮滾，再加蟹煮20分鐘即可。小編實測由清洗到煮好，不消30分鐘就搞掂，超方便。

湯底辣中帶鮮，滲入蟹肉之中更添惹味，每啖都爆汁。而湯窩更貼心附上南瓜麵條，麵質爽滑不黐牙、微微掛湯，一試上癮，忍不住一口接一口。

濟洲黑豚5煮仲包埋一鍋蟹湯，一枱正宗的韓式美食輕鬆完成。福袋內的所有食材原價$1,500，今次「新春食好嘢福袋」65折價只售$988一套！由即日起至2月29日，於「水產海盜」門市及網店同步發售，無慮即決，即刻入手!

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水產海盜門市
地址：長沙灣廣場3樓331號鋪
營業時間：11am至8pm（星期一至日）
電話：3751 7494（Whatsapp 852 9454 6388）

記者：Panda

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