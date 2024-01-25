【上車必睇】市區租置公屋筍盤大盤點　高層山景5分鐘即抵地鐵站

▲ 景林邨景楠樓32樓10室。

居屋2023昨日（24日）公布最新售樓書和價單，房委會已於網上及樂富客戶中心發布，第一批買家料於下周三（31日）揀樓。今期銷售計劃還有至少416伙「租置公屋」餘貨單位，分布全港39個屋邨，售價22.5萬元起。

TOPick記者整理數個市區大型筍盤，其中黃大仙下邨（一區）龍裕樓33樓02室，高層可望開揚九龍風景，步行6分鐘便可到達黃大仙地鐵站。

單位實用面積有376呎，售價為75.7萬元。黃大仙下邨（一區）於1989至1991年入伙，共9座。這批推售的回收單位，實用面積145至385呎不等，售價介乎約28.6萬至77.8萬元。

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居屋／租置公屋點揀好？

位於深水埗區的李鄭屋邨孝廉樓20樓17室開窗便可觀賞自然山景，步行7分鐘便可抵達長沙灣地鐵站。單位實用面積有385呎，售價為76萬元。李鄭屋邨於1984至1990年入伙，共10座。這批推售的回收單位，實用面積231至443呎不等，售價介乎約35.4萬至76萬元。

而將軍澳區的景林邨景楠樓32樓10室則坐擁高層山景，步行5分鐘即抵寶林地鐵站。單位實用面積有407呎，售價為72.6萬元。景林邨於1990至1991年入伙，共7座。這批推售的回收單位，實用面積164至443呎不等，售價介乎約29萬至78.1萬元。

居屋今期1月31日揀樓

房委會即日起，會提供更詳細售樓書和價單，也包括為租置公屋提供售樓小冊子，供公眾索取。揀樓期內，樂富客務中心和網站亦會提供照片和短片，涵蓋本期推售的所有租置公屋。房署會盡力在可行情況下，與持分者作出安排，協助買家視察租置公屋。

今期居屋有6個新項目，有啟德啟悅苑、觀塘安達臣安樺苑、安楹苑、安麗苑；新界有元朗朗天苑、屯門兆翠苑，共有逾9,100伙，市價62折出售。房委會還會重售數十伙居屋貨尾，以及數百伙租置公屋餘貨單位。

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記者：黃穎津