暴飲暴食恐膽固醇超標 通波仔手術助心血管重回正軌

過完聖誕又到農曆新年，少不免會吃餐勁，但是如果膽固醇水平本身超標，就要多加留意，因這有機會堵塞心血管，引致心臟病發或中風。當然，一餐半餐未至於誘發病情，畢竟控制好膽固醇是一項長遠投資，若然「投資失敗」，亦可透過「通波仔」手術或藥物治療，助心血管回復健康。

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肥膩煎炸及蛋糕等食物含有較多反式脂肪，如果經常進食，壞膽固醇，即低密度膽固醇會上升，並且會形式斑塊而積聚於血管裡面，當心血管被阻塞超過70%，在沒有足夠血液傳到心臟之下，就有可能在走路或運動時出現心絞痛情況，嚴重者更會出現心肌壞死及有死亡風險。

手術撐起心血管

當患者遇到上述狀況或因急性冠心病送院，便有可能需要接受俗稱「通波仔」（冠狀動脈介入治療術），以恢復心臟血液供應。手術普遍以微創形式進行，創傷性低。進行手術前，患者需要接受心導管及冠狀動脈血管造影檢查，以評估其血管狀況，為現時診斷心臟病的黃金標準。

進行手術時，醫生會從患者的手腕或大腿內側動脈放入微細導管，延伸至收窄的心臟血管位置，再在導管放出小球囊，充氣之後可撐開血管，繼而植入支架避免血管再度收窄，這類支架的表面一般附有藥物塗層，能有效減緩血管內壁細胞增生，術後一至兩日可出院。

不要以為做完通波仔手術後，就可以繼續「肆無忌憚」進食。雖然血液流通管道在術後被打通，但不代表脂肪斑塊會消失，患者除了需要長期服用藥物，以減少脂肪斑塊積聚於血管或支架的風險，亦要改變生活習慣，例如戒煙、運動及健康飲食，才能有效控制病情。

三低一高零反式

要吃得健康，大家可以記著一個口訣︰「三低一高零反式」，三低是低糖、低鹽及低脂肪，零反式就是完全無反式脂肪，高則是高纖維，例如多吃蔬菜及水果。有些人或會問，改食沙律及水果是否就可以控制好膽固醇水平，保護到心血管呢？這無疑是良好的飲食習慣，但吃沙律時要留意醬汁成份，若然醬汁本身含高糖或高脂肪就要多加避免。

改善生活習慣並不能單靠飲食，膽固醇有好有壞，吃健康可以減少攝取壞膽固醇，但要增加好的膽固醇，就要多做運動。好膽固醇又名運動膽固醇，建議大家定時運動，例如每星期進行150分鐘的中強度帶氧運動，保持定時作息，也有益於心臟健康。

維持膽固醇水平是長遠投資，大時大節偶爾放任進食，毋須太過擔心，但如果本身已經膽固醇過高，就要多加注意，並應按醫生建議定時服藥，定期抽血以監察膽固醇水平。

香港港安醫院—司徒拔道

駐院心臟科顧問醫生盧家業醫生

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