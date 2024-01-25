【黎智英案】張劍虹稱黎智英拒加副刊內容　認為會淡化《蘋果》英文版內容

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱蘋果）3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（25日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹踏入第6天作供， 張指黎「睇得英文版好緊」，黎急於出英文版，因當時《港區國安法》剛實施，香港及《蘋果》正值「生死存亡之秋」。張又指，黎認為毋須加入副刊內容，形容「會dilute （淡化）成樣嘢」。

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首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹今踏入第6天作供，張指，他曾於2020年約8月至9月間，就《蘋果》英文版應否增加副刊內容詢問被告黎智英，黎當時認為毋須加入副刊內容，形容「會dilute （淡化）成樣嘢」。黎又指英文版的目的是挑選一些「偏黃」的文章，引起外國關注。

▲ 壹傳媒前行政總裁張劍虹。（資料圖片）

法官李運騰則質疑，一般而言，社長不是自行作出編採決定嗎？張供稱，每個傳媒均有不同編採方向，「好多時候都係個owner (持有人）有個人立場去…除非個owner好放手」，又或是股權由基金接手，持有人並非完全處理業務。

張形容，黎「睇得英文版好緊」，因為黎「咁心急要出英文版」，因當時《港區國安法》剛實施，香港及《蘋果》正值「生死存亡之秋」。黎希望以此影響國際輿論，令外國對中國採取制裁等敵對行動，令香港及《蘋果》得到美國等西方民主國家保護。

張憶述，2020年5月下旬的氣氛十分緊張，在人大決定實施《港區國安法》後，黎曾發起「一人一信」行動。黎當時又在飯盒會內稱，「好多外國傳媒排隊訪問佢（黎）…佢（黎）會照講佢想講嘅嘢，包括要求美國制裁中國」。

張指，黎當時認為《港區國安法》「好嚴重」，若法例實施，「香港經濟、金融都無，《蘋果》亦唔洗旨意有得做」，所以黎稱他一定會要求美國制裁中共。

張又指，《蘋果》亦曾作「撐小店」活動，在張被警方搜出的日記簿亦有提及黎如何指示張「撐小店」。張指，黎認為「黃色經濟圈」對抗爭有好處，又指黎曾於飯盒會指示廣告部同事以分類小廣告「撐小店」，即是讓小店在《蘋果》免費登廣告一段時間。

張又指，曾於2020年8月與黎就違反《港區國安法》而被通緝的流亡港人投稿通話，黎表示可以刊登他們的投稿，因為香港人會同情他們，而他們亦會在外地為香港發聲。黎又補充，若不想被「上綱上線」，就不可以提供稿費，只提供平台讓他們刊登便可。張補充，自己並不記得有否逃亡人士向《蘋果》投稿。

聆訊今（25日）午續。

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記者：梁錦麟