爺孫戀丨李龍基未婚妻向「法律界KOL」求助 　范德偉來頭勁曾任林作代表律師

▲ 李龍基未婚妻王青霞（Chris）向「法律界KOL」求助！

李龍基的未婚妻王青霞（Chris）近月是非連連，被指學歷造假、畫作為淘寶貨後，更被爆料曾以徵婚為名，實質是騙財騙色，債主更大爆跟Chris之床事！

日前，本來突然清空IG帳號的Chris，公告會作法律追究，更大爆被債主作出死亡恐嚇。

Chris後來又再清空IG，之後再於昨日（1月24日）發帖文，貼出一張「范德偉律師事務所」接待處的相片，范德偉David Fenn過往也曾任林作的代表律師。

爺孫戀丨Chris公開銀行交易紀錄作證據 李龍基未婚妻決定法律追究

李龍基未婚妻：全部交給法律處理

Chris在IG交代事件最新情況：

一切已經交給法律處理！為了公平公正，文件不作展示，使用銀行帳戶交易信息登陸獲得交易資料！在此不便披露展示，全部交給法律處理！

她又在IG限時動態貼出身在律師樓的相片。

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范德偉不時伴在林作身邊

在去年9月22日，「抽水王」林作捲入JPEX風波並於家中開記者會，代表律師范德偉（David Fenn）也伴在其身邊。

當林作被保險公司「炒魷魚」後在家中開記招，當時也由David Fenn伴在身邊。另外，林作曾被控不小心駕駛，范德偉亦為林作代表律師之一。

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范德偉作風高調似林作

其實David Fenn與林作同為男拔校友，他亦曾參與電影《#PTGF出租女友》演出，在片中飾回真正身份，就是演律師。

從社交平台所見，他還曾上TVB的J2節目《不正常愛情研究所》任嘉賓講法律常識，也曾與不少明星藝人集郵合照。

而且他的作風也頗為高調，曾在個人社交平台上載駕駛林寶堅尼的短片，寫道：「上庭作戰，一定係揸林寶堅尼『狂牛』戰車。」

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