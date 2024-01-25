飯戲攻心2丨張繼聰羅蘭姐旺角免費派鮑魚 開畫日謝票大派$1000利是
賀歲片《飯戲攻心2》定檔除夕大年三十（2月9日）公映，電影公司宣布全線上映首日場次門票將於本周六（1月27日）中午12時起開賣，而且購票兼有禮物。
1. 預售開畫日門票 買飛即送鮑魚
凡於百老匯院線票房購買《飯戲攻心2》2月9日開畫日戲票2張(包括謝票場)，即送鮑魚乙罐！鮑魚禮品先到先得，送完即止。(*詳情請向戲院查詢)
2. 張繼聰X羅蘭姐本周六旺角鬧市親手大派鮑魚
為慶祝《飯戲攻心2》門票首日開賣，阿聰及羅蘭姐將於本周六門票開賣當日下午4時30分到旺角百老匯戲院大堂跟大家玩《飯戲攻心2》招財急口令遊戲。
只要在5秒內讀出《飯戲攻心2》招財急口令，無需購買任何戲票，即送鮑魚乙罐。
日期：1月27日 (六)
時間：4:30pm
地點：旺角百老匯戲院大堂
《飯戲攻心2》招財急口令：
《飯2》齊人賀新禧
人人買飛睇好戲
大年三十預埋你
利是鮑魚喜上加喜喜
3. 開畫日派現金利是
大年三十開畫當日，一眾飯團一家出動入戲院謝票，同觀眾拜早年派利是，凡購買《飯戲攻心2》2月9日開畫日謝票場戲票（任何院線），每位觀眾均可於放映當日映前或映後獲派陳氏一家的現金利是乙封，每場其中一位觀眾更會收到1000元大利是。(*詳情請向戲院查詢)
*上映日門票(包括謝票場)開賣時間：1月27日（六）中午12時
*謝票場場次將於1月26日晚上於《飯戲攻心2》社交媒體公佈
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撰文 : TOPick柴犬出動