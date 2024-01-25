飯戲攻心2丨張繼聰羅蘭姐旺角免費派鮑魚　開畫日謝票大派$1000利是

▲ 《飯戲攻心2》

賀歲片《飯戲攻心2》定檔除夕大年三十（2月9日）公映，電影公司宣布全線上映首日場次門票將於本周六（1月27日）中午12時起開賣，而且購票兼有禮物。



1. 預售開畫日門票 買飛即送鮑魚

凡於百老匯院線票房購買《飯戲攻心2》2月9日開畫日戲票2張(包括謝票場)，即送鮑魚乙罐！鮑魚禮品先到先得，送完即止。(*詳情請向戲院查詢)

▲ 買《飯戲攻心2》開畫日戲票有機會獲鮑魚及利是。



2. 張繼聰X羅蘭姐本周六旺角鬧市親手大派鮑魚

為慶祝《飯戲攻心2》門票首日開賣，阿聰及羅蘭姐將於本周六門票開賣當日下午4時30分到旺角百老匯戲院大堂跟大家玩《飯戲攻心2》招財急口令遊戲。

只要在5秒內讀出《飯戲攻心2》招財急口令，無需購買任何戲票，即送鮑魚乙罐。



日期：1月27日 (六)

時間：4:30pm

地點：旺角百老匯戲院大堂

▲ 張繼聰與羅蘭姐將在旺角鬧市派鮑魚。

《飯戲攻心2》招財急口令：



《飯2》齊人賀新禧

人人買飛睇好戲

大年三十預埋你

利是鮑魚喜上加喜喜

▲ 《飯戲攻心2》招財急口令

3. 開畫日派現金利是



大年三十開畫當日，一眾飯團一家出動入戲院謝票，同觀眾拜早年派利是，凡購買《飯戲攻心2》2月9日開畫日謝票場戲票（任何院線），每位觀眾均可於放映當日映前或映後獲派陳氏一家的現金利是乙封，每場其中一位觀眾更會收到1000元大利是。(*詳情請向戲院查詢)



*上映日門票(包括謝票場)開賣時間：1月27日（六）中午12時

*謝票場場次將於1月26日晚上於《飯戲攻心2》社交媒體公佈

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