校長專訪｜李家超母校活用創科服務社會培育未來領袖　九華校長：讓身邊人有更好生活

▲ 特首李家超母校九龍華仁書院,致力培育未來領袖!

【九龍華仁/九華/傳統名校/升中派位/升中面試/校長專訪/李家超母校】特首李家超母校、百年傳統男校九龍華仁書院(九華)本學年迎來首位女校長周子詩,創辦於1924年的九華,今年將會在周校長的帶領下慶祝百年校慶。九華素有「政經界搖籃」之稱,除特首李家超外,文化體育及旅遊局局長楊潤雄、立法會議員謝偉俊等都是校友。周校長指學校多年來堅持一個教育理念「Men for and with others」,致力培育學生領導才能和關心社會。

最新影片:

九華的學生在學術、運動上表現出色,1975年起在香港中學會考出產了6位9A及8位10A狀元,而在2014年DSE中亦產出7科5**狀元。周校長強調,學生除了在學業上追求卓越,內在培養都一樣重要,學校強調要關心社會,培育未來領袖。當中的教育理念「Men for and with Others」,周校長解釋,同學除了追求自身發展外,也可以多為人著想,「for others」就是為人服務,同時希望他們是「with」,意指「一起」、「同行」,而非高高在上,制訂計劃時都希望能與社會大眾一同經歷及成長,讓身邊人有更美好生活。

▲ 今年是九華100周年校慶,周校長希望舊生回來學校訴說兄弟情。(越玲瓏攝)

每年須完成10小時社會服務時數

這個理念亦讓同學更關心和願意服務基層,九華學生會每年都會自發籌備「明愛慈善賣物會」,並組織逾百人的義工團,幫助社會上的弱勢社群。每位同學在每一學年必須完成10小時社會服務時數。為鼓勵同學接觸社會不同層面的需要,社會服務時數並不包括校內活動。

在中四及中五校本課程內(VIA),學校會跟不同機構合作,包括小童群益會、救世軍(油麻地)設計社區體驗服務環節。每位同學都有機會體驗社區內一些人士的需要,例如清潔工人、獨居長者及小朋友。體驗過後,同學會動腦筋,思考如何改善他們的生活。在疫情期間,校方亦有鼓勵學生思考如何用科技解決生活上的困難,於是學生便想出用3D打印機打印面罩,以供送飯給獨居長者的義工使用。

▲ 九龍華仁學生教長者用手機。(學校提供相片)

九華提倡反思中學習

周校長續稱,學校提倡在反思及經驗中學習,「很多時候做完活動及上完堂,我們都會請同學靜一靜、想一想,學到什麼?有什麼困難?反思後都想有行動去回應反思結果,中一至中六都一直使用這個方法,反思是深層的,究竟現在這個方法是否理想?這個方法會不會為身邊的人帶來更多好處、幸福?為世界帶來改變?」周校長強調反思後要行動,「很開心很多畢業生在社會上擔當不同的角色,這個就是他們反思完的結果,然後用行動去回應。」

▲ 校長與學生一起重現「那些年」的經典場面!(越玲瓏攝)

盼作學生家庭與學校的橋樑

周校長坦言家庭與學生的個人成長息息相關,所以她在碩士時選讀婚姻及家庭治療,「當我教書的時候,每一日都見到學生,但我不知道如何幫助他們,當時心中的想法是如果我能夠做一條橋樑,可以接駁屋企及學校,學生的成長會愉快一些,所以就去讀家庭治療。」如今周校長把所學到的知識應用在九華學生身上,成為三方面的重要橋樑。

周校長在九華任教15年,主力教生物科,作為百年第一位女校長,她謙稱華仁書院的教育,是很多代人努力栽培的成果,由徐仁壽先生創校開始,到多位神父,至現在每一代人都很努力培養學生,他們在社會上的成就與貢獻,就是學校最大的成果。

我能成為九華的一份子,很開心感恩,並接任校長這個職務繼續服務學校。

男生性格與女生大不同,九華歷年的校長都由舊生或神父擔任,周校長表示從中都收獲神父一些智慧,「男生在這個年紀需要空間,讓他們去試自己有興趣的東西,如果他們能夠得到大人的信任,無論結果如何,他們就會充滿責任感。另外男仔這個年紀很喜歡玩,一旦產生興趣是不能停止,他們會很投入去做,我們學校有不同活動、音樂、體育、設計等讓他們自由選擇。」

▲ 特首李家超也是華仁仔,學生時代已經戴眼鏡。(越玲瓏攝)

九華超過80項課外活動

九華的課外活動豐富,當中涵蓋運動、音樂、宗教團體、學生會、學術性學會及制服團體逾80項,令同學有發光發亮的機會。而且九華校風自由開放,在校服方面,皮鞋可以選穿黑色或啡色,也不會限制學生的髮型,校長解釋:「教育要看深一點,要去了解背後原因,規範不是在形態上而是思想上,例如去理解為何同學會喜歡這個髮型或選這款皮鞋。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

華仁兄弟情

華仁的舊生會相當強大,海外都設有分會,每年都會舉辦春茗等活動,讓師生聚舊。在剛過去的渣馬,華仁舊生組隊Wah Yan Pacemaker的跑手團隊,為母校籌款。而舊生組織「華仁服務團」在下月尾都舉辦一次關愛活動,探望深水埗的獨居長者及派發福袋,延續華仁學生關心社會的理論。周校長呼籲不同年代的畢業生,趁百年校慶能回校聚一聚,一起訴說兄弟情。

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者:陳麗薇