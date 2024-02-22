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校長專訪｜李家超母校活用創科服務社會培育未來領袖　九華校長：讓身邊人有更好生活

升學教育 09:00 2024/02/22

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特首李家超母校九龍華仁書院，致力培育未來領袖！

【九龍華仁/九華/傳統名校/升中派位/升中面試/校長專訪/李家超母校】特首李家超母校、百年傳統男校九龍華仁書院（九華）本學年迎來首位女校長周子詩，創辦於1924年的九華，今年將會在周校長的帶領下慶祝百年校慶。九華素有「政經界搖籃」之稱，除特首李家超外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄、立法會議員謝偉俊等都是校友。周校長指學校多年來堅持一個教育理念「Men for and with others」，致力培育學生領導才能和關心社會。

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九華的學生在學術、運動上表現出色，1975年起在香港中學會考出產了6位9A及8位10A狀元，而在2014年DSE中亦產出7科5**狀元。周校長強調，學生除了在學業上追求卓越，內在培養都一樣重要，學校強調要關心社會，培育未來領袖。當中的教育理念「Men for and with Others」，周校長解釋，同學除了追求自身發展外，也可以多為人著想，「for others」就是為人服務，同時希望他們是「with」，意指「一起」、「同行」，而非高高在上，制訂計劃時都希望能與社會大眾一同經歷及成長，讓身邊人有更美好生活。

今年是九華100周年校慶，周校長希望舊生回來學校訴說兄弟情。（越玲瓏攝）

每年須完成10小時社會服務時數

這個理念亦讓同學更關心和願意服務基層，九華學生會每年都會自發籌備「明愛慈善賣物會」，並組織逾百人的義工團，幫助社會上的弱勢社群。每位同學在每一學年必須完成10小時社會服務時數。為鼓勵同學接觸社會不同層面的需要，社會服務時數並不包括校內活動。

在中四及中五校本課程內（VIA），學校會跟不同機構合作，包括小童群益會、救世軍（油麻地）設計社區體驗服務環節。每位同學都有機會體驗社區內一些人士的需要，例如清潔工人、獨居長者及小朋友。體驗過後，同學會動腦筋，思考如何改善他們的生活。在疫情期間，校方亦有鼓勵學生思考如何用科技解決生活上的困難，於是學生便想出用3D打印機打印面罩，以供送飯給獨居長者的義工使用。

九龍華仁學生教長者用手機。（學校提供相片）

九華提倡反思中學習

周校長續稱，學校提倡在反思及經驗中學習，「很多時候做完活動及上完堂，我們都會請同學靜一靜、想一想，學到什麼？有什麼困難？反思後都想有行動去回應反思結果，中一至中六都一直使用這個方法，反思是深層的，究竟現在這個方法是否理想？這個方法會不會為身邊的人帶來更多好處、幸福？為世界帶來改變？」周校長強調反思後要行動，「很開心很多畢業生在社會上擔當不同的角色，這個就是他們反思完的結果，然後用行動去回應。」 

校長與學生一起重現「那些年」的經典場面！（越玲瓏攝）

盼作學生家庭與學校的橋樑

周校長坦言家庭與學生的個人成長息息相關，所以她在碩士時選讀婚姻及家庭治療，「當我教書的時候，每一日都見到學生，但我不知道如何幫助他們，當時心中的想法是如果我能夠做一條橋樑，可以接駁屋企及學校，學生的成長會愉快一些，所以就去讀家庭治療。」如今周校長把所學到的知識應用在九華學生身上，成為三方面的重要橋樑。

周校長在九華任教15年，主力教生物科，作為百年第一位女校長，她謙稱華仁書院的教育，是很多代人努力栽培的成果，由徐仁壽先生創校開始，到多位神父，至現在每一代人都很努力培養學生，他們在社會上的成就與貢獻，就是學校最大的成果。

我能成為九華的一份子，很開心感恩，並接任校長這個職務繼續服務學校。

男生性格與女生大不同，九華歷年的校長都由舊生或神父擔任，周校長表示從中都收獲神父一些智慧，「男生在這個年紀需要空間，讓他們去試自己有興趣的東西，如果他們能夠得到大人的信任，無論結果如何，他們就會充滿責任感。另外男仔這個年紀很喜歡玩，一旦產生興趣是不能停止，他們會很投入去做，我們學校有不同活動、音樂、體育、設計等讓他們自由選擇。」

特首李家超也是華仁仔，學生時代已經戴眼鏡。（越玲瓏攝）

九華超過80項課外活動

九華的課外活動豐富，當中涵蓋運動、音樂、宗教團體、學生會、學術性學會及制服團體逾80項，令同學有發光發亮的機會。而且九華校風自由開放，在校服方面，皮鞋可以選穿黑色或啡色，也不會限制學生的髮型，校長解釋：「教育要看深一點，要去了解背後原因，規範不是在形態上而是思想上，例如去理解為何同學會喜歡這個髮型或選這款皮鞋。」

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華仁兄弟情

華仁的舊生會相當強大，海外都設有分會，每年都會舉辦春茗等活動，讓師生聚舊。在剛過去的渣馬，華仁舊生組隊Wah Yan Pacemaker的跑手團隊，為母校籌款。而舊生組織「華仁服務團」在下月尾都舉辦一次關愛活動，探望深水埗的獨居長者及派發福袋，延續華仁學生關心社會的理論。周校長呼籲不同年代的畢業生，趁百年校慶能回校聚一聚，一起訴說兄弟情。

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記者：陳麗薇

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