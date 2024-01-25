  • 14°C
香港時間 : 2024125日 (週四) 15:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美容事故】涉無牌行醫打肉毒桿菌　美容院董事及美容院押後3月再訊

社會 13:36 2024/01/25

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

被告張敏（左）向控方提出認罪協商。（陳曉欣攝）

3名女子於2022年在佐敦「詩凝美容」注射肉毒桿菌後疑中毒，44歲公司董事和38歲美容師被控無牌行醫、管有第I部毒藥等4罪。案件今（25日）於九龍城裁判法院再訊，被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至3月13日再訊，待控方考慮董事一方提出的認罪協商及待美容師聘請私人律師，2人續准保釋候訊。

最新影片推介

童學園
校長專訪︱小五生親恩宴親自下廚父母食到眼濕濕　八鄉校長：創造親子幸福感

控方今指，被告張敏（44歲，詩凝美容董事）的代表律師早前提出認罪協商，控方需時考慮，要求押後案件。另被告劉璐（38歲，美容師）則沒有律師代表，申請押後案件以聘請私人律師。署理主任裁判官高偉雄押後案件至3月13日，2人續准保釋候訊。

被告劉璐今自行應訊。（陳曉欣攝）

兩名被告被控2項非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害罪，控罪指她們在2022年11月7日和10日，在油麻地恆邦商業中心詩凝美容，未進行註冊、暫行註冊或免除註冊手續的情況下，分別對錢姓及仇姓人士進行醫療治療（包括手術），導致兩人受傷。

張另被控1項非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害罪及1項管有第I部毒藥罪，指她在同年11月12日，在同地未進行註冊、暫行註冊或免除註冊手續的情況下，對陳姓人士進行醫療治療（包括手術），導致陳受傷；以及在同年12月1日，在同地管有一個玻璃瓶載有液體含利多卡因、一個玻璃瓶載有1.18克液體含腎上腺素及一個玻璃瓶載有5.20克液體含利多卡因。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【刑事毁壞】將軍澳住宅遭淋紅油　45歲漢及其10歲兒子涉刑毀被捕
今日 10:00
【刑事毁壞】將軍澳住宅遭淋紅油　45歲漢及其10歲兒子涉刑毀被捕
【珍惜生命】城市大學男子機房上吊　昏迷送院搶救不治
今日 10:13
【珍惜生命】城市大學男子機房上吊　昏迷送院搶救不治
【終極上訴】鄒幸彤煽惑參與6.4集會撤控　終院裁定律政司上訴得直恢復定罪
今日 13:25
【終極上訴】鄒幸彤煽惑參與6.4集會撤控　終院裁定律政司上訴得直恢復定罪
【盜竊案】涉於將軍澳便利店偷朱古力　50歲漢調景嶺落網
今日 13:19
【盜竊案】涉於將軍澳便利店偷朱古力　50歲漢調景嶺落網
【黎智英案】張劍虹稱黎智英拒加副刊內容　認為會淡化《蘋果》英文版內容
今日 13:23
【黎智英案】張劍虹稱黎智英拒加副刊內容　認為會淡化《蘋果》英文版內容

你可能感興趣

【刑事毁壞】將軍澳住宅遭淋紅油　45歲漢及其10歲兒子涉刑毀被捕
今日 10:00
【刑事毁壞】將軍澳住宅遭淋紅油　45歲漢及其10歲兒子涉刑毀被捕
【珍惜生命】城市大學男子機房上吊　昏迷送院搶救不治
今日 10:13
【珍惜生命】城市大學男子機房上吊　昏迷送院搶救不治
【終極上訴】鄒幸彤煽惑參與6.4集會撤控　終院裁定律政司上訴得直恢復定罪
今日 13:25
【終極上訴】鄒幸彤煽惑參與6.4集會撤控　終院裁定律政司上訴得直恢復定罪
罪案 九龍 佐敦 油麻地 九龍城 恆邦國際

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

網絡熱話丨港女經痛踎地大鬧港鐵車廂　怒斥被學生哥眼神非禮結局反轉
網絡熱話丨港女經痛踎地大鬧港鐵車廂　怒斥被學生哥眼神非禮結局反轉
兒童健康丨小朋友吃糖果會影響情緒？　營養師拆解迷思推介健康茶點選擇
兒童健康丨小朋友吃糖果會影響情緒？　營養師拆解迷思推介健康茶點選擇
狠斷子孫根｜63歲翁疑因患一病　路邊自宮倒地亡　生前曾稱：這東西已無用
狠斷子孫根｜63歲翁疑因患一病　路邊自宮倒地亡　生前曾稱：這東西已無用