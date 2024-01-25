【美容事故】涉無牌行醫打肉毒桿菌　美容院董事及美容院押後3月再訊

▲ 被告張敏（左）向控方提出認罪協商。（陳曉欣攝）

3名女子於2022年在佐敦「詩凝美容」注射肉毒桿菌後疑中毒，44歲公司董事和38歲美容師被控無牌行醫、管有第I部毒藥等4罪。案件今（25日）於九龍城裁判法院再訊，被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至3月13日再訊，待控方考慮董事一方提出的認罪協商及待美容師聘請私人律師，2人續准保釋候訊。

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控方今指，被告張敏（44歲，詩凝美容董事）的代表律師早前提出認罪協商，控方需時考慮，要求押後案件。另被告劉璐（38歲，美容師）則沒有律師代表，申請押後案件以聘請私人律師。署理主任裁判官高偉雄押後案件至3月13日，2人續准保釋候訊。

▲ 被告劉璐今自行應訊。（陳曉欣攝）

兩名被告被控2項非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害罪，控罪指她們在2022年11月7日和10日，在油麻地恆邦商業中心詩凝美容，未進行註冊、暫行註冊或免除註冊手續的情況下，分別對錢姓及仇姓人士進行醫療治療（包括手術），導致兩人受傷。

張另被控1項非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害罪及1項管有第I部毒藥罪，指她在同年11月12日，在同地未進行註冊、暫行註冊或免除註冊手續的情況下，對陳姓人士進行醫療治療（包括手術），導致陳受傷；以及在同年12月1日，在同地管有一個玻璃瓶載有液體含利多卡因、一個玻璃瓶載有1.18克液體含腎上腺素及一個玻璃瓶載有5.20克液體含利多卡因。

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記者：陳曉欣