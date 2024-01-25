玩味設計｜品牌推出宇宙最強保暖服裝　「棉被」造型暖上心頭

▲ 你又會否想嘗試這些保暖造型？

這個星期氣溫急降，每天早上都要花光畢生氣力才能離開被窩，相信很多人都想直接包住棉被就出門，因為既方便又保暖！品牌Rick Owens似乎聽到大家的心聲，推出由頭包到落腳的服裝，當中有一個「棉被」造型，真的達成了大家直接包住棉被出門的願望。

宇宙最強保暖服裝由頭包到落腳

Rick Owens日前於巴黎時裝週正式發佈2024秋冬系列，這個系列可以稱得上是宇宙最強保暖服裝，多套服飾由頭包到落腳，其中一款長羽絨造型，領口位置更高過頭部，加上頭部戴住貼身冷帽，只露出五官位置，絕對做到滴風不入的效果。

至於另一個黃色毛毛球造型，更是擦亮大家眼睛，用類似綁頸巾的方式，將暖笠笠的毛毛衫綁在身上，形成一個球狀，有點像毛冷球，只露出兩隻戴上手套的手掌，網民都表示：「 Fashion嘅嘢...真的很深奧！」再看另一款棕色造型，同樣是毛毛，但就設計成披風款式，遠看像一隻熊，近看還是像一隻熊，充滿暖意！

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「氣球」鞋成另一亮點

不過這個系列還有一個大亮點，就是模特兒腳上穿著的「氣球」鞋，充氣設計令到雙腳由小腿開始有飽滿效果，有點太空衣的感覺，這是品牌攜手倫敦設計師 Straytukay打造的鞋款，網民問了一句：「行動還方便嗎？」

「棉被」造型看起來暖笠笠

品牌的官網亦有出售一款「棉被」造型，同樣適合嚴寒天氣，男女模特兒都合穿，將近似棉被的頸巾掛上身，再綑綁成兩個圈，就像早上起身將棉被包在身上的效果，女模特兒下身還襯上一條長到拖地的長裙，確保全身密不透風，網民紛紛表示：「包住張被出門好方便！」，有網民更自詡時尚達人：「我屋企都有呢隻顏色嘅棉被，我包上身都好潮。」今天最低溫度是攝氏9度，體感溫度更低，而這件棉被頸巾盛惠約13,604.36港元，大家又會否買來一試？

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責任編輯：Kiwi Lee