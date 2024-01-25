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【基本法23條】各政黨支持盡快立法　狄志遠指市民仍有擔心

政治 14:00 2024/01/25

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民建聯議員見記者。（林宇翔攝）

特首李家超今早到立法會出席互動交流答問會，與議員討論有關《基本法》第23條立法事宜。各政黨在會後表示支持政府儘早立法，並要求政府做好解說工作。新思維議員狄志遠表示，不少市民擔心立法影響人身、集會和言論自由，期望當局真誠處理民意。

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陳克勤：民建聯會積極向各界解說

民建聯議員在會後見記者，主席陳克勤表示，民建聯全力支持特首盡快進行《基本法》第23條立法的各項工作，落實《基本法》賦予特區的憲制及法律責任。他指，落實23條後，民建聯各立法會議員，將積極參與相關審議工作，協助盡快完成立法，確保特區維護國家安全的憲制和法律責任得到切實有效履行。民建聯地區團體會積極向香港各界和國際社會做好宣傳和解說工作。副主席陳勇則建議，在做好解說工作方面，政府可參考區議會選舉的宣傳模式，相信會有更好的效果。

吳秋北：英美國安法「連一隻蚊都飛不入」

工聯會對23條立法表示全力支持，會長吳秋北形容，全球各國都有與國安相關的法例，尤其是英美的香港法例固若金湯「連一隻蚊都飛不入」，他認為香港也需要完成相關立法工作。他指，工聯會在獻言獻策之餘，亦會全力配合，走到工會群眾當中，做好解說工作。

經民聯與工商界全力支持政府

身兼行會成員的經民黨副主席林健鋒表示，經民聯與工商界人士全力支持政府，盡快就23條立法。他指，此舉有助穩定香港政治環境，消除營商環境中的風險，對日後招商引資及經濟發展會起到很大作用。經民聯議員梁美芬表示，國家讓香港、澳門自行立法，反映了國家對港澳的信任，亦顯示了中央貫徹落實一國兩制。她認為，香港應該好好珍惜自行立法機會。

經民聯議員見記者。（林宇翔攝）

自由黨黨魁張宇人表示，立法工作刻不容緩，該黨已預備參與立法工作，正全力研究各國有關國安的法律，他強調，制定維護國家安全法律是現代國家必須存在的元素。

新思維立法會議員狄志遠指，政府2003年推動《基本法》23條立法時，引起社會風波，至今仍有不少市民擔心立法，會影響人身、集會和言論自由等。他期望，當局聆聽意見，真誠處理民意，若社會上仍有憂慮，應以耐心與市民溝通，消除有關疑惑和擔憂。

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記者：趙居逸

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