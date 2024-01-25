  • 14°C
香港時間 : 2024125日 (週四) 15:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

立法會議員午餐吃「廚餘」？　陳祖恒：一定比飛機餐好食

政治 14:28 2024/01/25

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

立法會舉辦惜食體驗日。（區綽彥攝）

多位立法會議員今日在特首交流答問會後，午餐一齊在立法會吃「廚餘」？原來，原來是立法會聯同惜食堂(Food Angel)在立法會舉辦惜食體驗日，由惜食堂準備的非一般飯盒，由剩餘食物烹煮而食的餐盒，推廣「惜食文化」。有議員更話，比飛機餐更好食。

立法會主席梁君彥透露，今次是立法會首次舉辦惜食活動，議員、助理及秘書處職員共250人參與，捐款「節節上升」，呼籲各位身體力行慷慨解囊。他又感謝為活動穿針引線的經民聯議員陳祖恆。

梁君彥話，香港每日棄置廚餘多達3000公噸，佔都市固體廢物三成，若果不減廚餘，香港減廢工作，舉步維艱。

梁君彥話，立法會十分認同「惜食」信念，舉辦宴會會後，事後會將剩餘食物捐贈給慈善機構，亦指示秘書處盡快購買智能廚餘回收機，儘管政府宣布立法徵費計劃押後實施，立法會作為政府機構，樂意「先行先試」。

負責為活動穿針引線的陳祖恆透露，因為去年12月的時候，去了惜食堂的活動，其他太太當時是活動義工，當時想到，「為何不帶來讓議員感受？」

點擊圖片放大
+5
+4

吃魚肚蒸雞飯的陳祖恆形容，雞肉比較軟，因為是比老人家吃，而且菜份量比較多，符合均衡飲食，直言質素完全和一般飯盒一樣，「一定比飛機餐更好食。」

其實，「惜食堂」團隊是向本地飲食界回收仍可食用之剩餘食物，通過嚴格的食物安檢程序，再經廚房烹煮成營養均衡的膳食，最後由物流團隊免費派發給社會上有需要食物援助的人士。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

陳祖恒 雞肉 經民聯 梁君彥 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

網絡熱話丨港女經痛踎地大鬧港鐵車廂　怒斥被學生哥眼神非禮結局反轉
網絡熱話丨港女經痛踎地大鬧港鐵車廂　怒斥被學生哥眼神非禮結局反轉
兒童健康丨小朋友吃糖果會影響情緒？　營養師拆解迷思推介健康茶點選擇
兒童健康丨小朋友吃糖果會影響情緒？　營養師拆解迷思推介健康茶點選擇
狠斷子孫根｜63歲翁疑因患一病　路邊自宮倒地亡　生前曾稱：這東西已無用
狠斷子孫根｜63歲翁疑因患一病　路邊自宮倒地亡　生前曾稱：這東西已無用