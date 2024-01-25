立法會議員午餐吃「廚餘」？　陳祖恒：一定比飛機餐好食

▲ 立法會舉辦惜食體驗日。（區綽彥攝）

多位立法會議員今日在特首交流答問會後，午餐一齊在立法會吃「廚餘」？原來，原來是立法會聯同惜食堂(Food Angel)在立法會舉辦惜食體驗日，由惜食堂準備的非一般飯盒，由剩餘食物烹煮而食的餐盒，推廣「惜食文化」。有議員更話，比飛機餐更好食。

立法會主席梁君彥透露，今次是立法會首次舉辦惜食活動，議員、助理及秘書處職員共250人參與，捐款「節節上升」，呼籲各位身體力行慷慨解囊。他又感謝為活動穿針引線的經民聯議員陳祖恆。

梁君彥話，香港每日棄置廚餘多達3000公噸，佔都市固體廢物三成，若果不減廚餘，香港減廢工作，舉步維艱。

梁君彥話，立法會十分認同「惜食」信念，舉辦宴會會後，事後會將剩餘食物捐贈給慈善機構，亦指示秘書處盡快購買智能廚餘回收機，儘管政府宣布立法徵費計劃押後實施，立法會作為政府機構，樂意「先行先試」。

負責為活動穿針引線的陳祖恆透露，因為去年12月的時候，去了惜食堂的活動，其他太太當時是活動義工，當時想到，「為何不帶來讓議員感受？」

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吃魚肚蒸雞飯的陳祖恆形容，雞肉比較軟，因為是比老人家吃，而且菜份量比較多，符合均衡飲食，直言質素完全和一般飯盒一樣，「一定比飛機餐更好食。」

其實，「惜食堂」團隊是向本地飲食界回收仍可食用之剩餘食物，通過嚴格的食物安檢程序，再經廚房烹煮成營養均衡的膳食，最後由物流團隊免費派發給社會上有需要食物援助的人士。

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