香港小姐丨黃嘉雯北上歎四手Spa　Carmaney穿比堅尼浸浴派福利【多圖】

▲ 港姐冠軍黃嘉雯任《大灣區美味好玩攻略》嘉賓。

由麥長青（麥包）、江美儀主持TVB旅遊飲食節目《大灣區美味好玩攻略》，本周嘉賓是《下流上車族》飾演「小三校長」的黃嘉雯（Carmaney），她與「大婆Karen」美儀姐再度碰頭，擦出不少火花！

本周《大灣區美味好玩攻略》將到中山和珠海，今晚（1月25日）一集率先玩轉中山，首站三人去到文青集中地-康公嶼，康公嶼店舖不少均以中山市花菊花做主題，三人亦大歎菊花Pizza、菊花蜜茶等特色美食。

之後，三人轉戰紅博城參觀紅木傢俱，當中一套竟盛惠24.8萬元人民幣（約27.6萬港元），非常矜貴。

香港小姐丨黃嘉雯生日騷身段富貴男友監場 Carmaney踏入30歲：現在是最美好【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

香港小姐丨黃嘉雯感秋意上載水著照 Carmaney派福利：暖暖身【多圖】

黃嘉雯想拍古裝劇

紅博城的裝潢古色古香，身置其中的Carmaney開口埋口都離不開古裝，流露出一顆恨拍古裝劇的心，樂於提攜後輩的美儀姐即笑言兼幫忙硬銷：「你真係好恨拍古裝喎，各位監製佢OK㗎！」

到中山美食當然不能少，他們大歎中山必食的脆肉鯇，該餐廳為求確保脆肉鯇乾淨兼爽脆，每條鯇魚至少要「減肥」45天，如製作成脆肉鯇刺身則要「減肥」60天，非常講究。

之後，他們還去到客家莊土樓品嚐客家菜，其間美儀姐突擊測試Carmaney演技，美儀姐率先大晒視后級演技做出好好吃的樣子，不過Carmaney就被裁定Fail，仲畀麥包話假添。

▲ 黃嘉雯表示恨拍古裝。

Carmaney比堅尼上陣

明晚（1月26日）《大灣區美味好玩攻略》轉戰珠海，他們首站去到珠海太空中心遊覽，館內的1:1天宮空間站模型最值得關注，有齊太空人睡房、太空站廁所及實驗室等。

之後他們再到航空展區參觀，當中有一部中國首部商用機C919的模擬駕駛艙，在《衝上雲霄II》演Head姐的美儀姐即角色上身並搞笑謂：「我做Head姐做咗好耐，十年後我已經榮升咗機師喇！」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

穿比堅尼浸花瓣浴

去到珠海繼續大開食戒，分別品嚐了斗門灶粥、性價比超高的沙嗲火鍋、特色素宴等。

這集並入住度假酒店，顏值擔當Carmaney大歎四手Spa，之後再換上比堅尼浸花瓣浴，畫面唯美。

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R