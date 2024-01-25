校園直擊︱黃焯菴小學邀請家長到校觀課　校長分享靜觀練習助輕鬆減壓

▲ 佛教黃焯菴小學校長與家長進行簡單靜觀練習「五指山呼吸法」，學習正向心理學的思考模式。（受訪者提供）

不少家長及學生均面對生活和學業壓力，佛教黃焯菴小學為讓他們放鬆平日緊張節奏，邀請家長到校觀課及與子女共膳，了解學校的生活，同時校長與家長進行簡單靜觀練習「五指山呼吸法」，學習正向心理學的思考模式。

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位於灣仔的佛教黃焯菴小學參與JUST FEEL感講計劃，透過活動了解學生當天的心情，讓科任老師可即時跟進。校長何倩儀認為，學生的情緒會影響學生的學習進程，如當下能處理好學生的事情，心情平靜下來後，才能有效學習。因此，邀請家長親身到校，與學生一同上課及共進午膳，讓家長加深對學校的了解。同時，何校長即時與家長進行簡單靜觀練習「五指山呼吸法」，讓家長在忙碌的生活下學習放鬆心情，輕鬆迎接每天。

另外，學校在本學年參與「腦效能及神經反饋科技中心」的老師工作坊，為老師提供不同的教學策略，透過全民參與提升課堂學習氛圍及學生學習動機，何校長認為，只要改變學習模式，不只是靜態安坐位中，而是透過師生互動，學生便能在愉快的心情下學習，學習效能相應提升。

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責任編輯：王明芳