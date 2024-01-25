濕疹食療｜天氣乾燥小兒濕疹發作　中醫教煮7款湯水食療紓緩清熱

▲ 中醫教煮7款湯水食療紓緩清熱

【濕疹/小兒濕疹/奶癬/皮膚敏感/湯水】天氣乾燥，小兒濕疹發作痕癢難當，TOPick為大家整合了中醫師推介的7款湯水食療茶飲，有助清熱祛濕健脾，各位家長不妨參考。

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康河中醫診所顧問中醫師、註冊中醫劉潔瑩分享，小兒濕疹病因複雜，多因「風、濕、熱邪」客於肌膚，特徵是經久不愈，反覆發作。就臨牀所見，濕疹寶寶大多是因先天脾胃較為虛弱，致濕氣困脾，肌膚失養，或加上飲食不節制，過度吃甜食、煎炸肥膩食物等等，令濕熱內盛，發於肌膚，形成濕瘡。若濕疹發於嬰幼兒時期，不及時處理，長大後可演變為成人濕疹。

以下是劉醫師建議的4款小兒濕疹食療，可清熱祛濕健脾，不過每人體質不一，謹記在服用前先詢問中醫師。

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3類濕疹相關食療

而註冊中醫師馬琦傑亦曾分享，濕疹成因眾多，一般可分為3大類型︰

1. 急性濕疹︰皮膚红腫，非常痕癢，時有水疱，水疱破後出水，出水後會結成痂，皮膚糜爛及滲液嚴重。

2. 亞急性濕疹︰皮膚红腫痕癢，有少皮損和少量滲液。

3. 慢性濕疹︰皮膚乾燥痕癢，晚間尤為嚴重，皮疹不一定會出水。

急性濕疹、亞急性濕疹和慢性濕疹3類型可互相轉變，患者不可掉以輕心。中醫醫治濕疹分開3個症型濕熱型、血虛風燥型和脾虛型，3種症型也會引起痕癢及紅腫。以下食療適合3歲以上小朋友，沒以上食藥物過敏者服用，用量可因應年齡和體質再作調整：

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責任編輯：王明芳