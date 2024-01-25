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【香港迪士尼】樂園推全新城堡舞台賀年表演　即日至2.27每天開放

社會 15:06 2024/01/25

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迪士尼樂園推全新城堡舞台賀年表演，即日至2月27日每天開放。（陳靜儀攝）

香港迪士尼樂園度假區由即日起至2月25日舉行「奇妙年年」龍年新春慶祝活動，推出多項賀年活動，包括年初一向入園人士派利是，內附朱古力金幣及餐飲與購物優惠券，以及全新「米奇喜舞慶龍年」城堡舞台表演。

迪士尼好萊塢酒店將於4月26日起，推出全新「米奇與好友」客房。房間中以迪士尼電影故事及裝飾佈置，1月26日起可供預訂。

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊表示，剛過去的聖誕節及除夕倒數活動深受本地及海外遊客歡迎，期望農曆新年節慶活動同樣吸引本地及海外遊客𦲷臨。

樂園由即日至2月27日期間每天開放，料大年初三或以後是入園高峰，其中部分日子將每天由早上9:30開放至晚上9點，詳情可於官方網站或手機應用程式瀏覽，一同感受新春及情人節的節日氣氛。

初一入園者可逗利是

於農曆新年大年初一起入園的遊客，入場時可按樂園新春傳統，獲贈限量的鋼牙奇奇與大鼻帝帝龍年利是一封，內含朱古力金幣及餐飲與購物優惠券。來自電影《花木蘭》的木蘭亦將在初一至初五期間於「米奇與好友大街狂歡派對」中驚喜現身，派發龍年祝福。

全新「米奇喜舞慶龍年」城堡舞台表演

奇妙夢想城堡舞台首次舉行新春賀年表演，當中以《魔龍王國》的魔龍絲素及龍心族公主雷雅為主題。為配合今年龍年，《花木蘭》的木須龍亦將加入慶典，大派祥龍祝福。而穿上賀年新衣的米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲與財神高飛亦將與歌手、舞者一同陸續於舞台亮相，和大家拜拜年、跳跳舞。

為配合表演，香港迪士尼會推出全新原創賀年歌《奇妙年年齊喜舞》，由即日起可於全球各大音樂串流平台收聽。

與迪士尼朋友拜年、打卡

米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托、鋼牙奇奇與大鼻帝帝已換上賀年新裝，於美國小鎮大街及夢想花園龍跟遊客拜年。在添置賀年裝飾的 Duffy 與好友遊玩屋，Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni、CookieAnn與'Olu Mel 亦以龍年新裝扮現身。而LinaBell 亦會於小鎮影院以賀年新裝登場。

另外，在小鎮廣場中央，設有寓意一「燈」龍門的巨型米奇紅燈籠擺設。而於樂園內的商店購物淨交易額滿港幣$300，即可免費獲贈米奇與好友或 Duffy 與好友新春許願卡，讓遊客於夢想花園內的全新新春許願牆上掛上新年心願。

迪士尼推出多款全新新年限定商品，包括過年必備的全盒、利是封、揮春及賀年掛飾等。園內亦會獨家發售的3款 GODIVA 迪士尼新年禮盒，包括 Duffy 與好友巧克力、米奇與好友巧克力蝴蝶酥及龍年巧克力金幣。

今年情人節，2月1 日至18 日期間，樂園安排了10對迪士尼朋友，包括在魔雪奇緣世界現身的安娜和基斯托夫，以及白雪公主和王子、貝兒和野獸、阿力和朱迪、巴斯光年和翠絲等等，與遊客會面。

迪士尼好萊塢酒店全新「米奇與好友」客房

由4月26日起，迪士尼好萊塢酒店推出融合電影與藝術元素的全新「米奇與好友」客房。玄關以唐老鴨的輝兒、杜兒、路兒和韋比作裝飾。米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托與鋼牙奇奇和大鼻帝帝更以黑、白、紅色配以黃色，呈現於牆身的壁畫上，向迪士尼故事致敬。1月26日起可預訂全新客房。

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記者：陳麗娜

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