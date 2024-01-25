【利得稅】記協︰遭稅局追收逾40萬元利得稅　將反對評稅

▲ 記協指遭稅局追收逾40萬元利得稅。(資料圖片)

香港記者協會在社交平台發文指，遭稅務局追收近年利得稅逾40萬元。記協強調，每個財政年度均有按《職工會條例》安排核數師核數，按時將財政報告及核數報告提交政府。將反對有關評稅，已安排專業人士協助跟進。

記協指出，去年11月底收到稅務局來信，表示正審核記協2017/18年度起的稅務事宜。經初步溝通，局方要求記協提交部分年度的詳細帳目紀錄，以及補交2017/18至2022/23共6個年度的利得稅報稅表等。其後，記協於上周收到稅局追收2017/18年度逾40萬元的利得稅。

記協引述稅局預告 稍後或追收其他年度利得稅

記協引述稅局表示，需於一個月內提出反對，否則需全數繳付局方追收的金額。此外，稅局亦預告稍後可能會向本會追收其他年度的利得稅。

記協稱，稅務局計算稅款的方法，是以記協銀行存款數目，作為計算基礎，記協對此表示不解，將反對稅務局的評稅，並已安排專業人士協助跟進。記協稱，多年來的營運經費主要來自各大公私營機構在年度籌款晚宴上提供的贊助，強調每個財政年度均有按《職工會條例》安排核數師核數，按時將財政報告及核數報告提交政府。「本會將繼續配合稅局，提交相關的財務文件，及後可能提出會面要求。」

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記者：戴朗希