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醫者仁心丨開顱手術遇7.1級強震　醫生冷靜續施手術　「地震我也不能走！」

醫生診症室 15:55 2024/01/25

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做開腦手術時遇上地震，有幾多位醫生可以做到臨危不亂? 新疆阿克蘇地區烏什縣附近周二（23日）凌晨2時許發生7.1級地震，當時距離震央約240公里的一所醫院中，有一位外科醫生正為一名車禍病人進行開顱手術。由CCTV片段可見，儘管地震令手術室出現劇烈搖晃，但5名手術人員仍然保持鎮定繼續完成手術，畫面曝光後，瞬即引起外界熱議。

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綜合內地傳媒報道，截至目前當地地震至少造成3人遇難、5人受傷，47間房屋倒塌。災區已轉移安置12426人，搶險救災等各項工作仍在加緊進行。而地震發生時，距離震央約240公里，名為浙大邵逸夫阿拉爾醫院的手術室內，正有一隊醫療人員為車禍患者進行搶救。

從曝光的影片可見，手術於1月23日凌晨2時許進行，因遇上地震，當時整個手術台出現激烈搖晃，慶幸當時房內5名的醫療人員仍然臨危不亂，待平靜後，很快便繼續專注手術。

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負責操刀的主診醫生安書方事後接受訪問表示，當時沒有想太多，只是想著堅持把手術做完:

「我正在搶救病人，地震我也不能走啊！病人顱骨已經打開，放棄必然死亡，無論自然災害多嚴重，手術做完患者總有一線生存希望」

不過，他亦坦言當時心裡的確感到一陣害怕，「但是作為醫生，在手術台上還是把病人擺在第一位」。而病人完成手術後，目前正在深切治療部留醫，目前情況穩定，手術效果不錯。

據中國地震台網最新消息，截至23日早上8時20分，新疆阿克蘇地區共發生餘震43次，其中阿合奇縣境內31次，最大震級5.3級。

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