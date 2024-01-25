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【走進社群】廉署1975年美東邨設首間分區辦事處　爭取公眾支持打貪

社會 15:56 2024/01/25

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廉署於美東邨設首間分區辦事處。(廉署提供)

廉政公署成立初期，已深明要爭取市民支持廉署的工作，必須主動「走進社群」，直接與市民「面對面」接觸，故廉署自1975年起於各區設立分區辦事處，向市民推廣倡廉教育，爭取公眾支持打擊貪污。時至今日，廉署的各分區辦事處均設於繁忙街道的地舖，至於美東邨其中2幢正進行重建。

現時廉署在港九新界共設有7間分區辦事處，其中2間在九龍區，分別位於油麻地的西九龍辦事處及九龍灣的東九龍及西貢辦事處。在1970、1980年代，為提升當區市民對廉署的認受性，早期的分區辦事處均以其所在地的樓宇或屋邨的名字命名，如鴻裕分處、順華分處或福來分處等。除接受貪污投訴外，分區辦事處主要的職能是負責聯繫社區，爭取市民支持反貪工作，為區內各階層及界別提供倡廉教育。

廉署在1975年7月於九龍城美東邨設立首間分區辦事處-美東分處。美東分處於設立初期已積極於區內推行不同倡廉活動，加強與居民的聯繫，如於節日期間舉辦茶敍及探訪、與區內學校舉辦美術展覽等。

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至於當年為何在屋邨設辦事處，是因為廉署成立初期，不少市民對舉報貪污感憂慮，加上要加強紮根地區的形象和增加親切感、認同感及歸屬感，令市民勇於接觸廉署，故廉署在人口密集、但相對較不顯眼的位置的地區設分區辦事處，以釋疑慮，畢竟不少市民害怕被人看見自己到廉署後會被人報復或「尋仇」。

為配合地區行政的需要，各分區辦事處在1988年改以所屬地區命名，如西九龍辦事處、新界東辦事處等，以顯示其服務的區域，而美東分處亦改名為中九龍辦事處，負責九龍城及黃大仙區。而隨著公眾對廉署信心増加，分區辦事處的選址亦轉為人流密集及較當眼的地方，例如設於繁忙街道的地舖，便利市民。

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