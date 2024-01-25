【精神健康】都大推12小時必修精神健康急救課程　教辨識情緒問題表徵

▲ 都大推12小時必修精神健康急救課程，教辨識情緒問題表徵。（朱永倫攝）

近日學童輕生個案持續，都大將於下學年起投放1000萬推行學生精神健康普及計劃，要求一年級新生必修12小時「精神健康急救」課程，加強學生對精神健康的認識，察覺到自己、朋友的精神健康狀況，作出支援或主動求助。校方亦計劃為教職員提供在職培訓，並增聘3位教師專職教授課程，加強識別有精神健康風險學生。

課程會教導學生辨識常見的精神情緒問題，如抑鬱、焦慮、精神分裂、自我傷害及濫藥行為等，﻿﻿並認識社區資源，以便在有需要時盡早求助。課程分別設4節各3小時或兩節各6小時模式的課堂，每班30人。學生需要於課程完結時進行小測，以確保學生掌握課堂基本內容。學生亦需於課堂開始前及課堂完結4周後，完成問卷以評核學習成效。

都大校董會主席黃天祥表示，盼每年訓練逾2000名學生，幫助他們掌握自己的精神健康狀況，「希望建立一個文化，有精神健康問題不是羞恥的事」，可向朋友、老師求助，從而改善社會對精神健康的標籤。他亦期望，學生能從中發現同學或朋友的精神問題，作出支援，做到防範於未然，在不太嚴重的階段將問題解決，並希望將計劃推展至每位學生。

計劃將從「普及性」、「選擇性」及「針對性」3個層面，以全校參與模式，推出多項措施支援學生的精神健康。都會大學副校長（研究及學生發展）郭予光表示，計劃參考教育局的三層應急機制概念，盼增加學生對精神健康的相關認知、抗壓能力，而學生畢業後亦有機會患精緒問題，期望減低他們因懼怕受標籤化而拒絕求助的機會。郭亦提到，都大目前立案支援跟進個案少於1%，情況不算嚴重，預料學生能夠完成課堂、「100%通過」考試；但若不達標，則需重讀。

對於大專學界流動性強，難於找出有潛在精神健康風險學生，學生事務長温滴霖表示，校內設有學生精神健康大使，相信學生之間的連結較深，能有效接觸彼此，並化成「守望人」守望同學，建築出成功的安全網，識別潛在個案。她亦稱，計劃屬自願性質，期望同學自願、有心地承擔角色，在大學社區帶來正面影響，推廣精神健康。

另外，都大亦計劃為合適教職員提供在職培訓，培養更多合資格的「精神健康急救」導師，同時強化心理健康團隊，增聘3位教師專職教授課程，全方位加強識別及支援有精神健康風險的學生。校方又會增加輔導人手資源，將在校輔導員由5個增至7個，並檢視個案管理流程，確保有精神健康困擾的學生能得到適時及適切的支援。學生事務處更將推出一系列活動及工作坊，協助學生管理情緒，包括靜觀工作坊、壓力和情緒管理、正向和失敗教育、藝術和音樂情緒舒緩及孕育希望。

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記者：梁凱婷