【民調】香港研究協會：局長評分盧寵茂續居榜首　蔡若蓮續「墊底」

▲ 香港研究協會於今年1月8至22日訪問了1027 名十八歲或以上市民，請受訪者對特首、司局長及特區政府的滿意度進行評分。（資料圖片）

香港研究協會調查顯示，特首李家超評分維持平穩，得2.56分，升0.01分；正副司長中，評分最高繼續是財政司司長陳茂波，得2.73分；局長之中，醫務衞生局局長盧寵茂以2.65分，繼續位居局長之首，其次為保安局局長2.61分的鄧炳強，2.39分的教育局局長蔡若蓮繼續敬陪末席 。

香港研究協會於今年1月8至22日訪問了1027 名十八歲或以上市民，請受訪者對特首、司局長及特區政府的滿意度進行評分，1分為非常不滿意，2分為不滿意，3分為一般，4分為滿意，5分為非常滿意。協會上一次調查是2023年7月28日至8月3日。

李家超評分維持平穩 陳茂波居司長之首

調查顯示，特首李家超評分維持平穩，得 2.56 分，升0.01分。正副司長中，評分最高繼續是陳茂波得2.73分，，隨後的分別是財政司副司長黃偉綸、政務司司長陳國基、 律政司司長林定國、政務司副司長卓永興及律政司副司長張國鈞，評分介乎 2.42 至 2.51 分。至於分數變化，除陳茂波錄得 0.07 分的跌幅 外，其餘五位正副司長的變化均少於 0.05 分。

調查發現，局長之中，盧寵茂以2.65分繼續位居局長之首，其次為鄧炳強的2.61分，第三為房屋局局長何永賢（2.56分），而評分最低的則繼續是2.39分的蔡若蓮（2.39分）。至於評分變化，十一名局長各有升跌，當中以財經事務及庫務局局長許正宇幅度最大，跌0.10分。

至於特區政府的九項施政表現，評分最高的繼續是「維護國家安全」（3.10分），其次是「增加土地房屋供應」（2.58分），再次是「扶貧安老助弱」（2.49分），而評分最低的是「持續發展經濟」（2.40分）。至於分數變化，當中以「維護國家安全」升幅最大，升0.15分；而「持續發展經濟」跌幅則最大，跌0.10分，評分創調查一年以來新低。

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責任編輯：區綽彥