  • 15°C
香港時間 : 2024125日 (週四) 17:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【民調】香港研究協會：局長評分盧寵茂續居榜首　蔡若蓮續「墊底」

政治 16:10 2024/01/25

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

香港研究協會於今年1月8至22日訪問了1027 名十八歲或以上市民，請受訪者對特首、司局長及特區政府的滿意度進行評分。（資料圖片）

香港研究協會調查顯示，特首李家超評分維持平穩，得2.56分，升0.01分；正副司長中，評分最高繼續是財政司司長陳茂波，得2.73分；局長之中，醫務衞生局局長盧寵茂以2.65分，繼續位居局長之首，其次為保安局局長2.61分的鄧炳強，2.39分的教育局局長蔡若蓮繼續敬陪末席 。

香港研究協會於今年1月8至22日訪問了1027 名十八歲或以上市民，請受訪者對特首、司局長及特區政府的滿意度進行評分，1分為非常不滿意，2分為不滿意，3分為一般，4分為滿意，5分為非常滿意。協會上一次調查是2023年7月28日至8月3日。

李家超評分維持平穩  陳茂波居司長之首

調查顯示，特首李家超評分維持平穩，得 2.56 分，升0.01分。正副司長中，評分最高繼續是陳茂波得2.73分，，隨後的分別是財政司副司長黃偉綸、政務司司長陳國基、 律政司司長林定國、政務司副司長卓永興及律政司副司長張國鈞，評分介乎 2.42 至 2.51 分。至於分數變化，除陳茂波錄得 0.07 分的跌幅 外，其餘五位正副司長的變化均少於 0.05 分。

調查發現，局長之中，盧寵茂以2.65分繼續位居局長之首，其次為鄧炳強的2.61分，第三為房屋局局長何永賢（2.56分），而評分最低的則繼續是2.39分的蔡若蓮（2.39分）。至於評分變化，十一名局長各有升跌，當中以財經事務及庫務局局長許正宇幅度最大，跌0.10分。

至於特區政府的九項施政表現，評分最高的繼續是「維護國家安全」（3.10分），其次是「增加土地房屋供應」（2.58分），再次是「扶貧安老助弱」（2.49分），而評分最低的是「持續發展經濟」（2.40分）。至於分數變化，當中以「維護國家安全」升幅最大，升0.15分；而「持續發展經濟」跌幅則最大，跌0.10分，評分創調查一年以來新低。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【基本法23條】各政黨支持盡快立法　狄志遠指市民仍有擔心
今日 14:00
【基本法23條】各政黨支持盡快立法　狄志遠指市民仍有擔心
立法會議員午餐吃「廚餘」？　陳祖恒：一定比飛機餐好食
今日 14:28
立法會議員午餐吃「廚餘」？　陳祖恒：一定比飛機餐好食
【利得稅】記協︰遭稅局追收逾40萬元利得稅　將反對評稅
今日 15:30
【利得稅】記協︰遭稅局追收逾40萬元利得稅　將反對評稅

你可能感興趣

【基本法23條】各政黨支持盡快立法　狄志遠指市民仍有擔心
今日 14:00
【基本法23條】各政黨支持盡快立法　狄志遠指市民仍有擔心
立法會議員午餐吃「廚餘」？　陳祖恒：一定比飛機餐好食
今日 14:28
立法會議員午餐吃「廚餘」？　陳祖恒：一定比飛機餐好食
【利得稅】記協︰遭稅局追收逾40萬元利得稅　將反對評稅
今日 15:30
【利得稅】記協︰遭稅局追收逾40萬元利得稅　將反對評稅
政務司 盧寵茂 律政司 保安局 陳茂波 香港 黃偉綸 李家超 教育局 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

網絡熱話丨港女經痛踎地大鬧港鐵車廂　怒斥被學生哥眼神非禮結局反轉
網絡熱話丨港女經痛踎地大鬧港鐵車廂　怒斥被學生哥眼神非禮結局反轉
兒童健康丨小朋友吃糖果會影響情緒？　營養師拆解迷思推介健康茶點選擇
兒童健康丨小朋友吃糖果會影響情緒？　營養師拆解迷思推介健康茶點選擇
狠斷子孫根｜63歲翁疑因患一病　路邊自宮倒地亡　生前曾稱：這東西已無用
狠斷子孫根｜63歲翁疑因患一病　路邊自宮倒地亡　生前曾稱：這東西已無用