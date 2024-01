胡說八道丨胡說八道齊人合體　巡唱有新消息公布？

▲ 胡杏兒、胡定欣、李施嬅、黃智雯、姚子羚及胡蓓蔚組成的「胡說八道」齊人了。

由胡杏兒、胡定欣、李施嬅、黃智雯、姚子羚及胡蓓蔚組成的「胡說八道」感情要好,特別大家也在這個圈子打滾,能成為知心好友更難能可貴。

早前胡杏兒、胡定欣、李施嬅、黃智雯和姚子羚「五缺一」飛到美國舉行兩場的胡說八道演唱會,反應熱烈!

事後定欣接受TOPick訪問表示「唔夠喉」:「我們做完第一場後,觀眾的反應告訴我們可以繼續做下去,我們也希望能在不同地方開騷,大家亦已經有很多想法,怎樣能夠做得愈做愈好。希望之後每個成員也齊集,這樣才是胡說八道。」又指大家也計劃在2024年能在不同地方開騷,不過最難是度6個人的檔期。

胡定欣認「胡說八道」演唱會唔夠喉 盼盡快再開騷成員齊集

「胡說八道」齊人合體

今日(25日)施嬅甫出與「胡說八道」的合照,終於難得齊人,難怪她興奮表示:「Today’s miracle: 齊人!🫶🏻珍惜,因為不知道下一次要等到幾時。🥹下一站。。。Miracles do happen when you believe!!! 」

定欣亦有甫出合照留言:「要集氣,集氣齊人!齊人食飯!齊人胡說八道世巡唱!係囉!下一站喺邊度?好期待呀!」似乎大家聚首一堂,傾談演唱會一事,相信很快有好消息公布,不少網民都留言大呼期待,仲表示一定要齊人開騷!

