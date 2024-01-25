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胡說八道丨胡說八道齊人合體　巡唱有新消息公布？

娛樂 16:50 2024/01/25

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

胡杏兒、胡定欣、李施嬅、黃智雯、姚子羚及胡蓓蔚組成的「胡說八道」齊人了。

由胡杏兒、胡定欣、李施嬅、黃智雯、姚子羚及胡蓓蔚組成的「胡說八道」感情要好，特別大家也在這個圈子打滾，能成為知心好友更難能可貴。

早前胡杏兒、胡定欣、李施嬅、黃智雯和姚子羚「五缺一」飛到美國舉行兩場的胡說八道演唱會，反應熱烈！

事後定欣接受TOPick訪問表示「唔夠喉」：「我們做完第一場後，觀眾的反應告訴我們可以繼續做下去，我們也希望能在不同地方開騷，大家亦已經有很多想法，怎樣能夠做得愈做愈好。希望之後每個成員也齊集，這樣才是胡說八道。」又指大家也計劃在2024年能在不同地方開騷，不過最難是度6個人的檔期。

胡定欣認「胡說八道」演唱會唔夠喉　盼盡快再開騷成員齊集

「胡說八道」齊人合體

今日（25日）施嬅甫出與「胡說八道」的合照，終於難得齊人，難怪她興奮表示：「Today’s miracle: 齊人！🫶🏻珍惜，因為不知道下一次要等到幾時。🥹下一站。。。Miracles do happen when you believe!!! 」

定欣亦有甫出合照留言：「要集氣，集氣齊人！齊人食飯！齊人胡說八道世巡唱！係囉！下一站喺邊度？好期待呀！」似乎大家聚首一堂，傾談演唱會一事，相信很快有好消息公布，不少網民都留言大呼期待，仲表示一定要齊人開騷！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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