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【打擊罪案】涉使用已逝世長者醫療券　警拘13人包括7名註冊中醫師

社會 16:19 2024/01/25

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涉使用已逝世長者醫療券，警拘13人涉款約4萬元。（曾秋文攝）

將軍澳警區偵破有註冊中醫師串通已身故人士家屬，使用已逝世長者的醫療券，經調查後展開代號「洪威」行動，在將軍澳拘捕13人（40-83歲），包括7名已登記參加醫療券計劃的註冊中醫師、中藥診所的負責人及已故合資格領取醫療券人士家屬，涉款約4萬元。

將軍澳警區署理總督察陳裕詠表示，去年10月收到衛生署轉介，懷疑有人非法使用醫療券個案。調查後發現有中醫師串謀醫療券持有人家屬，使用已故長者醫療券餘額及身份證件，同時發現有藥房負責人教唆長者用醫療券在藥房購物消費，期間長者沒有接受任何醫療服務，亦有藥房出售比市價高出10倍的海味及藥物，稍後藥房再與中醫師拆賬獲利。

警方昨日（24日）和今日展開行動，拘捕9男4女，並根據法庭手令搜查相關中藥診所，檢走一批涉嫌與案有關物品，包括冒簽已故人士簽名醫療券、使用者同意書、購買之藥材貨物及有關付款紀錄。

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記者：曾秋文

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