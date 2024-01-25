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新年大掃除好幫手！一機洗、吸、除蟎無難度

特約 17:50 2024/01/25

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農曆新年快到，一提起便想到年廿八要「洗邋遢」，面對一屋灰塵，又要執屋抹地清潔，真是「頭都大埋」！所以你需要一件大掃除好物，不但能節省清潔時間，亦可打掃得更輕鬆。就如Dyson全新V12s Detect Slim Submarine™ 乾濕全能洗地吸塵機，集三大功能於一身，一機做到洗地、吸塵、除蟎，輕鬆「一部」到位，清潔家居每個角落，是你的大掃除好幫手！

V12s的Submarine™洗地滾筒吸頭只需一次推拉，即完成補水、吸除、刮污分離3步驟，輕鬆應對各種地面髒污，如飯後潑灑的嬰兒食物和飲料。

三合一乾濕全能洗地吸塵機 「一部」清潔到位

除了農曆年前需要大掃除外，農曆年期間更會宴請親朋好友到家中團拜，難免會弄髒地板，加上如果家有寵物，毛髮亦會四處飄揚，聚會過後又要吸塵抹地，的確身心俱疲。此時，Dyson全新V12s Detect Slim Submarine™ 乾濕全能洗地吸塵機，就帶來三合一清潔技術，能為你解決日常清潔上的煩惱。它除了保留以往Dyson先進吸塵技術、智能光學偵測同防纏結等技術，還配備全新洗地清潔配件「Submarine™洗地滾筒吸頭」，一機在手就可以清除乾濕污垢、隱藏塵垢同解決毛髮纏結問題，締造潔淨舒適的家居環境。

V12s就連傢俱高處、狹小縫隙、傢俱底部，上中下「一部」到位，清潔完全無難度。

全新Submarine™ 洗地滾筒吸頭  高效洗走95%髒污*

V12s的Submarine™洗地滾筒吸頭只需一次推拉，即完成補水、吸除、刮污分離3步驟，輕鬆應對各種地面髒污，如飯後潑灑的嬰兒食物和飲料。而且洗地滾筒吸頭擁有8個精準的補水點，每分鐘精準計算釋放18毫升清水，均勻加濕滾筒，再透過每分鐘旋轉高達900次的摩打，以及超微細纖維表面刷毛，將硬地板上的污漬、乾涸污垢和食物碎屑清除，回收到獨立的污水箱。

在洗地時，不斷用清水透過加壓均勻浸潤的洗地滾筒，可吸除污垢，並由抗彎曲強度達230兆帕的不鏽鋼條，自動將污垢從滾筒分離至污水箱，確保地板上不會有污漬殘留。

市面上推出不少洗地機，但一些洗地機的濕拖布設計，無法把細屑垃圾全帶走而留有液體痕跡在地上，並因一機拖全家，很大機會把原本的塵垢、髒污連同細菌一併帶到四周。V12s乾濕全能洗地吸塵機只需一次推拉，清潔效率高達95%*，其Submarine™ 洗地滾筒吸頭採用特殊分離版設計，讓污垢不會再跌回地板上。在洗地時，不斷用清水透過加壓均勻浸潤的洗地滾筒，可吸除污垢，並由抗彎曲強度達230兆帕的不鏽鋼條，自動將污垢從滾筒分離至污水箱，確保地板上不會有污漬殘留，將髒污一次徹底清除，不會讓髒污擴散全家，同時實現省時與高效能。

隨機備有多款配件，當中三大主功能吸頭分別助你輕鬆應付洗地、吸塵和除蟎等家居清潔場景。

備有多款配件  易拆裝清潔家居零死角

此外，打掃時會揚起大量灰塵、塵蟎等致敏原，易誘發過敏症狀如打噴嚏、流鼻水、鼻子痕癢等。V12s採用全機密封HEPA過濾系統，有效捕捉並密封99.99%小至PM0.1的微粒*和致敏原，同時排出更潔淨的空氣，締造潔淨舒適的家居環境。加上Fluffy Optic™ 智能學偵測吸頭，可以令看不見的微塵無所遁形，提示你需要清潔的位置。而黑色防靜電碳纖維刷毛，更可吸除硬地板及縫隙中的微塵，做到乾濕兩用。轉換附有的防纏結螺旋吸頭使用，由強勁摩打驅動，輕鬆捲起長髮、寵物毛髮和吸除塵蟎。

配件只需一鍵拆裝，輕易快速清洗，既方便又能避免細菌滋生。

隨機更配備其他配件，包括無痕軟毛塵掃、延長軟管、窄縫轉角吸頭及低處清潔轉接頭等，無論是殘渣液體、隱藏塵垢、塵蟎、毛髮都無所遁形，就連傢俱高處、狹小縫隙、傢俱底部，上中下「一部」到位，清潔完全無難度。而且所以配件只需一鍵拆裝，輕易快速清洗，容易保持機身清潔，維持吸塵機最佳性能。

配合「先乾後濕」清潔原則  提升清潔效果

有清潔好物在手，都要配合好的清潔習慣，同時懂得清潔順序，才能達到最佳的清潔效果。建議一星期6天吸塵，1天吸塵加洗地，而且要「先乾後濕」，如塵垢毛髮沒有徹底清理就弄濕地板，灰塵會因沾到水分而變得更難清除，令髒污更難吸走，還會導致毛髮纏結、惡臭病菌等惱人問題，影響清潔效率。因此，清潔家居時，只要跟隨「先乾後濕」原則，要先用吸塵器清除灰塵，然後採取濕擦或濕拖進行徹底清潔，而V12s Detect Slim Submarine™ 乾濕全能洗地吸塵機就能助你事半功倍，達到最強清潔力！

*詳情請參閱Dyson官網

立即了解更多及選購產品：https://bitly.ws/3adSh

（特約）

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