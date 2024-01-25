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飛常日誌丨劉穎鏇高中時代舊相曝光　Tiffany由細靚到大獲網民讚可愛

娛樂 17:32 2024/01/25

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

《飛常日誌》裡劉穎鏇飾演空姐。

於近日播映的劇集《飛常日誌》裡劉穎鏇飾演馬國明的前女友空姐Karmen，劉穎鏇的空姐黑絲造型成為觀眾焦點，加上早前於《萬千星輝頒獎典禮2023》裡獲頒「飛躍進步女藝員」獎，令劉穎鏇於網絡的討論度提高。

近日劉穎鏇被翻出多張中學時代的校園照，身為籃球校隊中堅份子的她是學校風頭躉，照片中不乏跟隊友的合照以及同學們的聚會照，看上去相處頗融洽。

飛常日誌丨蘇可欣爆空中秘聞　曾遇女藝人做出驚人舉動

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萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇奪飛躍進步女藝人　操出「最強Body」成TVB新一代打女　

劉穎鏇樣貌無走樣

從照片所見，只得15、16歲的劉穎鏇已擁有逆天長腿，難怪被選中為校隊，有著甜美笑容又陽光氣息，可說是女神的雛型，另外劉穎鏇的樣貌跟現在差別不大，證明是純天然沒有加工。

另外，網民也流傳一段劉穎鏇參加籃球比賽的短片，只見輸波的劉穎鏇不太開心，真係好熱血呀！

網民們紛紛大讚「太可愛了吧！」、「被Tiffany的美貌迷暈了。」和「都冇乜差別，大咗靚咗更加Sweet啦」等。

劉穎鏇受訪時表示沒看過這輯校園照，她說此批相片是珍貴的回憶，她很懷念以往每天打籃球的日子。

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萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇表現亮眼成新代打女　演技進步有機奪女飛躍

「飛躍女」擺脫花瓶形象

2016年參選港姐奪亞軍入行的劉穎鏇，7年的演藝路由最初擔任主持，再逐漸加入劇組成為演員，近年在劇集上表現亮眼，在《超能使者》和《隱形戰隊》打得出色，被封為新一代打女。

劉穎鏇起初予人「花瓶」之感，近年憑着努力一步步撇甩這形象，令觀眾對她另眼相看。

劉穎鏇曾於TOPick訪問裡稱，要成為一位出色的演員不能只靠外表，她說：「作為演員不論美或醜的角色都要嘗試，記得初入行時，很多人跟我說別只管當一個美女，因為只顧着外表時，你就會忽略演戲 ，這樣出來的效果一定不會好，我一直記在心中。 」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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