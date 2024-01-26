食用安全｜韓國「油炸環保牙籤」大熱　即炸即食DIY調味影片瘋傳　專家警告：不適合人類食用

今年4月22日世界地球日，香港將實施首階段管制即棄膠餐具及其他塑膠產品，當中包括即棄餐具、棉花棒、膠牙籤等。與此同時，韓國社交平台近日掀起吃「油炸環保牙籤」的風潮，不少網民跟風拍攝將環保牙籤即炸即食的影片。不過，有專家警告，這類牙籤並非為了讓人類食用而製造，呼籲大眾切勿食用。

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綜合韓媒報道，「油炸環保牙籤」這種吃法近期在韓國MZ世代（1980年代初至2000年代初出生者）流行，不少網民拍攝影片分享「油炸環保牙籤」的過程，影片更在各社交平台上瘋傳。

從影片中可見，網民直接將全盒綠色的環保澱粉牙籤倒入油鍋内，炸至酥脆後即食用；有人更加入沙律醬或辣醬、調味粉等進行調味；亦有網民用沸水煮開環保牙籤，製成拉麵等食物。而韓國知名演員洪允在去年一個電視節目中，曾分享自己食澱粉牙籤的經驗，並向其他演員推薦可以在家DIY：

「最近我嘗試了炸澱粉牙籤，味道非常好，我甚至吃了一整盒。」

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據了解，環保澱粉牙籤主要成分是粟米粉或薯粉、甜味劑山梨糖醇和色素等可食用的原料製成，但這並不意味著澱粉牙籤可以食用。韓國中央大學食品工程系教授河相道表示：

「澱粉牙籤屬於衛生用品，不適合人類食用。衛生用品需經過食品藥物安全部的批准，但其各種風險都沒有食用產品的安全標準那麼嚴格。」

對此，韓國食品藥物安全部門在周二（23日）緊急發布新聞稿，稱澱粉牙籤不是食物，雖然它符合作為「衛生用品」的安全標準，但作為「食品」的安全性尚未得到驗證，不知道食用它會對身體產生甚麼負面影響。

此外，吃「油炸環保牙籤」容易被兒童及青少年模仿，更有家長投訴，孩子因為在社交平台上見到這類影片，在餐廳吃東西時會要求點餐「炸牙籤」。因此韓國食品藥物安全部警告：

「牙籤不適合作為食品使用，不建議將其油炸或食用。」

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