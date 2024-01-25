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農曆新年2024｜元朗東山古廟元宵廟會　與全港市民同賀佳節

休閒消費 17:49 2024/01/25

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

元宵廟會將有舞獅助慶，增添節日氣氛。（元朗區議會提供）

正月十五是中華傳統節日元宵節，既是中國情人節也是一家團圓的歡樂時光，亦是新田文氏及普羅大眾一同傳承傳統文化的大日子。為促進社區共融，並向市民提供新春好去處，農曆元宵節期間，元朗東山古廟將舉辦新田元宵廟會。此天后廟見證香港由明清期間至今的歷史建築。寓意各方來賓，新一年風調雨順，四季吉祥。

元朗東山古廟將舉辦元宵廟會。（元朗區議會提供）

元宵繽紛市集

今年的元宵廟會, 將會揉合中國傳統文化和圍村風味。廟會由東山古廟開始, 古廟廣場打造了由188個色彩繽紛的燈籠組成的花燈長廊，古色古香的古廟與絢爛繽紛的燈籠互相映襯下的古風佈景，成為最佳的元宵打卡熱點。古廟廣場上和旁邊的惇裕學校籃球場更設有香囊、扇子、花燈、飾物等古風手作的繽紛市集、模仿古代民間的攤位遊戲、有機農作物和傳統圍村食品售賣、舞獅助慶等。

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此外，更特別邀請漢服團體安排漢服攝影，而且有穿上漢服的文化教育工作者演繹元宵短劇和猜謎遊戲，增添氣氛。期間還邀請不同的表演單位到惇裕學校作樂隊表演，增加歡樂氣氛。更有小導遊介紹新田百年歷史古蹟, 讓遊人更深入了解原居民與國家的歷史故事。 

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逛過市集後, 遊人可以跟隨大會提供的導覽團遊覽新田區內其他景點，包括被列為一級歷史文物著名的大夫第、重修後的惇裕文氏公祠堂、麟峰文公祠等古蹟。新田村路荷花池、三棵樹木瓜園、文天祥公園等。讓大眾一同體驗有趣又有教育意義的元宵節。

記者：傅承嘉

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