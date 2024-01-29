健康飲食達人Skye：「Supplement我全家都食佢！」教你配合體質＋腸道需要嚴選益生菌

不少人都有服用膳食補充劑的習慣，但這麼多種類型和產品，到底要如何取捨？健康飲食達人Skye（陳倩揚）近日公開她的人生Top 3補充劑：「其中一樣必定是益生菌！」更分享了益生菌的使用技巧，再配合體質使用益生菌，定能事半功倍！



配合益生元發揮雙倍功效



Skye一直都很注重日常飲食，近年更出版了3本健康「秘笈」，分享健康減肥秘訣。此外，Skye亦尤其關注飲食對腸道的影響，「因為腸道囊括了人體7成免疫細胞，想身體好就要有健康腸道。」Skye又提醒大家除了每天補充益生菌，更要同時補充益生元。

所謂「益生菌」就是對腸道有好處的微生物，培育多樣性的腸道菌叢，就能帶來健康；「益生元」則是益生菌的「食物」，為它們提供營養，維持益菌數量和功能，很多天然食物如大蒜、洋蔥、韭菜、香蕉和蘆筍都有豐富益生元。

▲ Skye生產後一度暴脹，成功瘦身後不吝出書跟大家分享健康減肥心得，同時在社交媒體上開設「你得我得行動組」，目前已吸引超過15萬位讀者及粉絲加入，一起以健康方式瘦身兼享受生活。

單一種類益生菌難針對腸道需要



益生菌愈來愈普及，但你又知不知道益生菌也有不同種類？本地權威測試機構透過這次檢測，詳細解釋了益生菌的功效和種類，同時發現市面上多款益生菌並無清晰標籤，有些產品甚至連菌屬、菌種等資料亦一律欠奉，質量成疑，消費者該如何選擇？

事實上，根據世界胃腸病學組織所發表的益生菌和益生元全球指南，要確定一款產品內的益生菌是否能達到某種健康功效，應視乎與該菌株有關的臨床研究數據，而國際益生菌協會所發表的自願性行業標籤指南亦表示了，益生菌產品應清楚標示其益生菌的菌屬、菌種和菌株。按此說法，即益生菌數量並非愈多愈好。Skye推介的Profix系列不但有高於「研究有效劑量」，即200億益生菌，配方更含有最多有達15個種菌種，每天一粒已足夠補充人體所需。

▲ 除了從蔬果中吸收營養及益生元，Skye亦食用Profix益生菌以增進腸道健康、改善敏感不適。

「同食物一樣，大家都要按自身體質和腸道需要，選擇合適的特定腸道益生菌。大家亦應該選擇只有少量或天然調味添加物的益生菌，Profix就做到天然無添加，無基因改造，亦不含麩質、大豆和乳製品，素食人士也可以安心使用。」Profix益生菌配方系列，加拿大製造，由註冊藥劑師及營養師為不同需要人士設計了針對性的配方，消費者更容易選擇對應的益生菌配方。



6種配方 照顧過敏及女性問題



本地權威測試機構分享選購貼士，指出並非每個人都需要服用益生菌。由於不同益生菌菌種可帶來的健康益處各有不同，如果消費者選購時可向醫生和專業人士了解自己的健康情況，再按需要選擇合適自己的益生菌。

根據聯合國糧食及農業組織與世界衛生組織聯合工作小組的建議，糞腸球菌不建議作為益生菌供人類使用，Profix益生菌配方系列並沒有含有安全性仍有待確認的糞腸球菌，反而蘊含乳酸桿菌屬和雙歧桿菌屬這兩種經過多年醫學研究常見的益生菌菌屬，有效改善健康。



農曆新年將至，想要改善腸道健康？



新年將至，不少賀年食品都偏向高油、高糖、高熱量，又難以消化。Profix系列共有6種益生菌配方，可針對過敏體質、女性問題、腸胃不適和兒童需要，配合添加的益生元，以及保護成份直達腸道的「微囊鎖菌技術」，就能確保益生菌在腸道內發揮最大功效。產品亦適合G6PD蠶豆症、三高人士和關注血糖人士服用，但如有服食長期病患藥物人士，就需要先諮詢醫生意見。



趕走女性私密處痕癢異味



有調查發現，近一半女性曾經歷私密部位痕癢不適。這個配方能減少私處敏感痕癢、灼痛和異味，並紓緩偶發性便秘及腹瀉。再加上蔓越莓精華，同步減少細菌黏附，維持尿道及免疫力健康，特別適合經常因游水或運動使用公共更衣室和洗手間，以及長期穿著緊身褲女士。

益生菌女士專用配方 + 蔓越莓 $369

成份：15大菌種、450億益生菌



過敏也可享受正常人生



原來大部分濕敏患者的腸道菌叢都較為紊亂，「Profix益生菌舒敏配方」針對此徵狀，調配出改善腸道益菌平衡，抑壓害菌繁殖的益生菌組合，有助紓緩濕敏肌膚，以及被皮膚乾燥痕癢困擾人士。

益生菌舒敏配方 $299

配方：6大菌種、300億益生菌

告別胃氣脹 敏感腸道不再



腸道生態失衡，害菌滋生，便容易引起腸道過敏徵狀，而且難以用一種益生菌解決問題。「益生菌強健配方」能減輕腸道不適，同時增強免疫系統；「益生菌健腸配方」則透過15大菌種平衡腸道微生物生態，並抑壓害菌繁殖，能改善腸道不適、排便不順，以及胃氣、肚脹問題，同時促進消化系統機能。

益生菌強健配方 $299

成份：9大菌種、300億益生菌

益生菌健腸配方 $329

成份：15大菌種、500億益生菌



對抗惡菌 促進小朋友成長



除了成人配方，Profix亦有兒童系列，包括「兒童益生菌健腸配方」，除了增加小朋友抵抗力，更可改善消化不良、偶發性便秘和肚瀉，增加營養吸收能力；「兒童益生菌舒敏配方」則針對過敏體質，能抑制害菌生長，迅速平衡腸道微生態，改善現代兒童常見的濕敏或因刺激而引起咳嗽鼻水等不適症狀。

兒童益生菌健腸配方 $299

成份：2大菌種、300億益生菌

兒童益生菌舒敏配方（草莓口味）$299

成份：6大菌種、200億益生菌

Profix益生菌配方

銷售點︰萬寧藥劑部有售：https://bit.ly/Profix_storelist

產品詳情︰www.facebook.com/ProFixProbiotics

（資料由客戶提供）