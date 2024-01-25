【垃圾徵費】黃傑龍將每月向員工派15個指定垃圾袋　為期最少2年

▲ 黃傑龍將每月向全職員工免費派發指定垃圾袋，為期至少2年。

垃圾徵費將押後至8月2日實施，社會上仍對執行細節有不少疑問和反響。敘福樓（1978）主席及行政總裁黃傑龍在社交平台表示，為紓緩旗下員工心理及經濟壓力，將每月向全職員工免費派發指定垃圾袋，為期至少2年。

黃傑龍表示，注意到一般勞動階層因垃圾徵費引發相當程度的心理壓力及焦慮，而目前香港消費市道不理想，認為員工們不應分心煩惱垃圾問題，應要聚精會神上下一心「拼經濟搵生意」。

故黃傑龍決定，在垃圾徵費實施後，將每月向每名全職員工免費派發15個10升指定垃圾袋，為期最少2年，並提供適當培訓教育，鼓勵他們盡可能垃圾分類，即使是無法分類的垃圾，仍有15個公司提供的垃圾袋可供使用。他相信大部份員工的家庭應可免費解決垃圾問題，又希望員工不需要再為垃圾收費過於煩惱，可專心努力工作為客人提供更好服務。

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記者：黃穎津