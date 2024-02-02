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正向教育︱癌末患者獲畫作珍而重之成「花妹」創作動力　插畫師小墨：快樂可以選擇

休閒消費 13:08 2024/02/02

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設計出「花妺」卡通人物的本地插畫師以筆名小墨，盼藉創作宣揚更多正向價值觀，讓大眾明白「快樂可以選擇」。

自己先踏出第一步，以快樂感染別人。設計出「花妺」卡通人物的本地插畫師以筆名小墨，活躍於社交平台以分享正向訊息，每幅童趣的插畫和言簡意賅的文字，背後擁有滿滿的正能量，為都市人打氣。她在創作路上由自我排解到鼓勵他人，收穫不少粉絲和共鳴，她盼藉創作宣揚更多正向價值觀，讓大眾明白「快樂可以選擇」。

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小墨與「花妹」的誕生

自小在東頭邨徙置區長大，家裡七兄弟姊妹中排第二的小墨。父親做貨車司機，母親是家庭主婦。童年雖然過著基層簡樸的生活，「每次打開爸爸的銀包內裡空空如也」，但勝在快樂很簡單和富有人情味。

小墨自小喜歡畫畫，笑言小時候上課愛發白日夢，喜愛在書本的空白位「亂畫」。中學畢業後，她亦曾修讀了數個月設計課程，不過考慮過未來前景後，最終沒有以創作設計為職業，並選擇投身警隊。入職後，小墨發現自己的不足，先後修讀工商管理及輔導學碩士，晉升為總督察後，展開二十多年的教官生涯，她亦經常將所學的知識透過「花妹」的創作用於前線培訓工作。

創作出「花妺」的契機，來自一次義務插畫的工作。在2006年，小墨為「香港基督教服務處」義務製作畫冊──《花妹日記》，以日記形式記錄主角「花妹」與患有抑鬱症的父母的生活點滴，讓小朋友明白抑鬱症的情況和處理手法。自始「花妹」形象變得鮮明，於是小墨把角色的正能量延續下去。

小墨翻看舊照片，無意中發現「花妹」的外貌和性格與小時候的自己不約而同。（相片由受訪者提供）

小墨表示，「花妹」的雛型沒有特別對象，後來才發現自己小時候與「花妹」的外貌和性格不約而同，原來小時候的小墨的造型像「花妹」鬢起孖辮，擁有圓圓的雙眼，令她對「花妹」更有親切感。

畫卡通減壓記錄心情

創作對於小墨是心靈療癒的旅程，每當自己遇到煩心事或當下解決不了的事，便會隨心拿起用手機或平板電腦畫畫減壓，整頓思緒。「花妹」的創作意念主要表達她當下感受和記錄生活：

通常心血來潮便會畫畫，沒有特定時間，有時候早上或下班，因為熱愛（畫畫）所以不會覺得有壓力。

每當她選讀了一些值得分享的價值觀，或者當下有深刻的體會便會繪畫。「卡通」除了是她擅長的創作風格，她認為「卡通」能夠把老生常談的訊息推陳出新，例如：正向生活習慣、活在當下、樂於助人等價值觀，令大眾和青年人更容易接受正向訊息。

「花妹」的創作也會用於表達感謝，她認為感恩可以令自己學懂珍惜。她相信「花妹」能拉近人與人的關係，她希望由自己踏出第一步釋出善意從而感染別人。

香港人未必失去了人情味，只是埋藏在內心沒有顯露。

小墨感謝中醫師的幫助，畫作拉近了人與人之間的距離。（陳慧安攝）

創作成為他人的力量

小墨坦言在創作路上，起初只是分享自己感受，後來和粉絲互相鼓勵和觸動，享受人與人之間的共鳴。粉絲在畫作下的每個留言、反饋都是鼓勵她繼續創作的動力。

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談及自己與粉絲最觸動的故事，自己試過送上一疊「花妹」的明信片給朋友作鼓勵，而朋友亦把這份關心傳遞出去，送給另一位患上晚期癌症的病人。後來經朋友轉述，沒想到該病人珍而重之，臨終總會把這張明信片放在床頭，小墨發現原來「畫作對他人而言是希望，更是一道支撐和鼓勵別人的動力。」

有時創作不知作用會有多大效用，若果用自己的分享能為他人得到幫助，已經是最大的滿足。

培養人生回彈力正向教育

小墨談及小朋友處於學習和吸收的階段，家長給予的教育會代代相傳，小朋友會直接接收，「上一代的教育和愛會為下一代播下種子」。她盼透過畫作傳達良好的價值觀，讓家長和小朋友知道面對情緒該如何處理。對於處理學童情緒，她提到人生的回彈力和抗疫力，要有時候眼前的困局未必是想像中沒辦法處理，其實「快樂可以選擇」，凡事未必絕對。她認為有了這些信念便能跨過障礙，並從谷底再起身。

有些人可能要尋求協助，有些人需要時間沉澱，但要相信自己能夠跨過下一步。

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期待「花妹」帶到公共運輸

現時小墨於警官會所開設為期三個月的畫展，主題為「快樂可以選擇」，展出逾80張小墨和「花妹」合作的畫作，記錄更多生活點滴，例如：感恩、幫人、旅遊經歷等。小墨期待「花妹」在未來有更多可能性，考慮把卡通製作成動畫。並有興趣與公共交通合作，例如：設立一個放滿「花妹」的打氣說話的「正向車廂」等，繼續為香港帶來更多正能量。

希望香港人可以從上班、下班的沉重時間中，至少當下看到一句打氣說話也能快樂。

小墨勉勵大眾面對情緒時，要相信自己有能力「跨過去」，其實「快樂可以選擇」。（陳慧安攝）

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記者：黃諾韶

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